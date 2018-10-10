〈南部〉寫完功課才能練球 屏東佳義國小排球隊 全國賽奪冠

2018-10-10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣佳義國小今年奪下永信杯排球錦標賽男童組冠軍，這支來自沿山公路旁的部落小學技驚四座，雖然球員身材矮人一截，還有兩名身高僅有一百三十公分，這群排灣族小將展現了扎實的基本功，贏得隊史第一座永信杯男童組五年級冠軍。

排灣族學童組成 兩將僅130公分

佳義國小球員全由排灣族學童組成，隊中的呂承彥、王偉豪身高僅有一百三十公分，毫無畏懼一百九十公分的球網，發球、殺球都相當精準，終於抱回冠軍。

球員們說，拿到冠軍真的非常開心，老師也一直告訴他們，要戰勝的不是對手，對手永遠是自己，所以每場比賽都要打出自己的水準。

教練嚴格要求品性與態度

由於學校沒有體育班，身兼教師與教練的夏鳳鳳說，部落孩子非常喜歡打球，為了不荒廢課業，參加球隊的首要條件就是把功課寫完，同時她也嚴格要求球員的品行及態度，她不會因為輸球而責備球員，但只要功課沒寫或是贏球時得意忘形就會被罵，現在球員們都能乖乖交作業，不僅球技了得，功課也不落人後。

佳義國小校長鍾祥憑也表示，特別感謝八方雲集慈善基金會董事長蘇淑幸，協助家境弱勢的球員，並贊助比賽時伙食，校內唯一的綜合球場破舊，下雨就無法練習，老師必須載著球員到十公里外的內埔國中借球場，目前正努力爭取經費建立風雨球場，讓冠軍球隊有更好的練習環境。