〈南部〉屏縣5合1選舉 174人同額競選

2018-10-10

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年屏東五合一選舉出現不少同額競選選區，縣議員有第十二選區應選一席，鄉鎮市長有內埔鄉、泰武鄉兩鄉，鄉鎮市民代表有十三區共三十一人，村里長則有一百四十人，除了村里長一票就能當選，其餘公職皆有當選門檻，即使沒有對手，選將們不敢輕忽。

140村里一人參選 一票即當選

縣選委會表示，依據「公職人員選舉罷免法」規定，同額競選的當選門檻依種類有所不同，同額競選的縣議員、鄉鎮市民代表候選人，當選門檻的計算方法為該選區的選舉人總數，除以該選區的應選名額，再乘以百分之十；鄉鎮市長部分，候選人得票數必須達該選舉區選舉人總數的百分之二十以上才算當選；村里長部分沒有得票門檻限制，只要一票就當選。

議員、鄉鎮市長、代表 有門檻限制

屏東縣共四百六十三個村里，有一百四十個村里長同額競選，比例達三成。

同額競選縣議員有第十二選區來義鄉應選議員一席，鄉鎮市長有內埔鄉、泰武鄉，鄉鎮市民代表包括東港鎮第三選區、恆春鎮第二選區、萬丹鄉第三選區、九如鄉第三及第四選區、鹽埔鄉第三及第四選區、崁頂鄉第二選區、佳冬鄉第二選區、琉球鄉第一選區、車城鄉第一選區、枋山鄉第一選區、來義鄉第一選區。

某鄉代參選人坦言，雖然是同額競選，很多支持者誤以為一票當選而不投票，因此落選反而更丟臉，雖然沒有對手，仍有不小壓力。

枋寮保生村 葉錦陽再次登記

此外，縣選委會上週宣布參選屏東市仁義里長的游英貴、枋寮鄉保生村長的葉錦陽，經審查資格不符遭取消資格，但兩個村里均僅有一人登記，因此辦理第二次候選人登記。

昨天第二次登記結果出爐，仁義里長由游英貴的父親游進明登記參選，枋寮鄉保生村則由葉錦陽再次登記，兩村仍是一人登記。