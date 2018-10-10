〈南部〉永康砲校遷建 關廟湯山營區動土

2018-10-10

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕總金額近八十億元的永康陸軍砲兵學校遷建與開發案，最重要的關廟湯山營區，原訂今年初完工、進駐，卻因四度流標，一直延宕，昨天終於動土，預計二○二三年完工，有助於帶動地方繁榮的重大計畫，邁入新的里程碑。

爭取逾十年 預計二○二三年完工

砲校開發案從原台南縣時代就開始爭取，迄今超過十年，雖然周邊道路已持續施工，但沒有新建的營舍，軍方遲遲無法搬遷；也因嚴重耽擱，讓代辦的市府飽受壓力。

陸軍砲校原在永康四分子，因周邊發展迅速，一九七八年搬至二王現址，也促進了附近的繁榮；主要演訓時，部隊要到歸仁實彈射擊，落彈至關廟的虎山靶場，造成當地居民不便，抗爭迭起。

關廟地方原本是要求軍方撤移虎山靶場，協商後以砲校遷建與開發案取代，未來上課教育、實彈打靶等，都會在新的湯山營區及其訓練場進行，解決長久以來的爭議。

李孟諺：湯山營區將為當地帶來繁榮

昨天動土的計畫內容包含湯山營區、新虎山訓練場及公共工程的新建等，典禮在關廟的預定地舉行，代理市長李孟諺、立委黃偉哲與王定宇，以及國防部、各界鄉親等近三百人到場，見證砲校開發案踏出重要的第一步。

南市工務局長蘇金安表示，二○一二年通過的遷建案，總經費約六十八億元，後續擴充仍將再投入近十一．三億元，未來砲校從永康搬至關廟之後，可望帶動當地發展。

蘇金安說，由於開發案金額龐大，以「分期分區、代拆代建、先建後遷」的原則執行，採五大工區施作，還包含永康校區替代道路設施，另兩條聯外道路、新虎山訓練場與場區聯絡道、南一六九改道工程等計畫。

原砲校將做永康行政中心、創意園區

李孟諺指出，雖然招標過程一波三折，但「好事多磨」，營區完工後，逾兩千六百位官士兵進駐，為當地帶來繁榮。而軍方就近操課、演訓，戰備更精實，原砲校將轉型創意設計園區，也是未來永康的行政中心，釋出的休閒綠地，更可造福居民，創造四贏局面。

新建的湯山營區面積近九十三．五公頃，決標金額約廿九．三億元；王定宇則為地方請命，希望國防部與市府再加強聯外道路的闢建，讓鄉親有更實質的受惠。