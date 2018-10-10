〈南部〉滯洪池台糖用地無償使用 賴揆允諾

2018-10-10

〔記者蘇福男／高雄報導〕台糖公司土地「只租不售」，高雄市府為治水闢建滯洪池，已支付台糖近卅億元用地費，造成市府推動治水的障礙，經立委邱志偉質詢爭取，行政院長賴清德承諾，滯洪池用地取得，台糖土地得排除在只租不售原則之外，也無須先行價購。

得排除在只租不售原則之外

邱志偉指出，北高雄的治水工程用地費，市府已先後支付台糖典寶溪Ａ區滯洪池七．五億元、Ｂ區滯洪池十七億元、前峰子滯洪池四．二億元，近卅億元的用地費，造成市府推動治水的障礙。

目前施工中的典寶溪Ｄ區滯洪池第一期工程，經邱志偉多次協調，為政府節省六．九億元用地費，接續還有第二、三、四期土地用地費問題，也要請台糖繼續無償提供。

邱志偉表示，「只租不售」是台糖土地利用的一貫原則，即使是攸關治水大業的滯洪池用地也不例外，高雄市府趕在汛期前進場動工，卻因台糖堅持「只租不售」無法動工，甚至連中央都同意全額補助土地費用，只因租售條件未談妥，台糖還是無法同意進場施工，市府只得先支付租金。

為此，邱志偉多次在立院委員會和院會質詢台糖土地政策，主張治水攸關人民生命財產安全，不應比照土地開發「只租不售」原則，日前獲得賴揆承諾，滯洪池用地取得，台糖土地得排除在只租不售原則之外，也無須先行價購。

台糖表示，為配合政府治水政策提供滯洪池用地，需地機關無須先價購土地，即可依權責辦理用地變更程序，提早規劃開發滯洪池。需地機關與台糖簽訂土地使用契約書後，即可先行使用土地，台糖公司再配合政府綠能政策，規劃於滯洪池用地兼作太陽光電發電設施。