〈南部〉預防水患 議員爭取選區設滯洪池

2018-10-10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市現有十三處滯洪池運作中，年底還會有兩處加入，總滯洪量達三二六萬公噸；鑑於極端氣候衝擊，滯洪池突然人氣變高，多位高市議員陸續爭取在選區設滯洪池，除預防水患，也同時強化社區休憩空間。

八月下旬兩回強降雨，導致高雄市區多處積水，而多處滯洪池也發揮相當功能，成功緩和災情、能在短時間內吸納雨水。

包括高市議長康裕成、副議長蔡昌達、仁武鳥松大樹大社區邱俊憲、鳳山區陳慧文、三民區何權峰等多位議員，近來陸續表態爭取在選區設置滯洪池，希望為社區提供更多預防設施，同時強化休憩空間。

鳳山三民、大寮鳳林 都爭設

幾位議員爭取區域包括鳳山與三民交界處的文中小一預定地、大寮區鳳林三路一帶等，均屬人口稠密區；文中小預定地更被期待成為高雄首座運動中心兼滯洪池公園，涵蓋運動中心與圖書館等設施。

市議員邱俊憲認為，現代化滯洪池不光是防水，平時可做為運動空間，甚至有外縣市規劃成表演場地與商業空間，他也看好滯洪池跟運動中心的結合方式。

年底新增2處 共15座滯洪池

高市水利局說明，現階段已有十三處滯洪池運作中，今年底還會有兩處加入，分別為岡山地區的典寶溪Ｄ區滯洪池、三民區的十全滯洪池，十五座滯洪池共可吸納三二六萬公噸水量，應可有效緩和強降雨衝擊。

水利局進一步指出，後續較具體的滯洪池計畫，初步是在岡山區五甲尾，預定範圍十二．五公頃，規劃吸納六十萬公噸水量，目前正進行都市計畫變更作業。

至於多位議員建議設置滯洪池區域，水利局也會逐一審慎評估，根據實際情況提出合宜方案。