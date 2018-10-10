〈南部〉卡大地布部落不同意 光電案恐廢標

2018-10-10

〔記者陳賢義／台東報導〕光電建置案面臨民意考驗，卡大地布婦女會及青年會挨家挨戶做「是否同意設置知本濕地太陽能光電案」家戶問卷調查，問卷數四八一件，不同意二○五件、無意見（依照部落意見〉一四八件、有條件同意一一七件、同意十一件，因而部落的共識是不同意設置知本濕地太陽光電案，建置案恐廢標。

481件家戶問卷調查 205件不同意

台東縣政府為為因應再生能源利用，因劃在知本建康段的捷地爾土地建置全台最大的光電場，總面積約二二六公頃，交付廠商使用部分一六一公頃，引發卡大地布部落的強烈反彈，並發表六大訴求與聲明，要求縣府暫停招標未果，因而在縣府八月廿七日首次召開投資營運計畫書諮詢會議，與會卑南族人抗議離席不歡而散，聲援環團及野鳥協會也烈抨擊縣府根本未作生態調查，應先進行棲地生態及部落傳統領域人文調查，再協商知本濕地未來發展計畫。

今舊部落尋根祭祖活動 公布結果

得標商積極徵詢部落意見，期盼獲得支持與同意，私下探訪及安排參訪，另有部落族人自掏腰包安排參訪他縣光電場，部落婦女會和青年會也總動員，挨家挨戶展開問卷調查，結果總件數四八一件，不同意二○五件、無意見（依照部落意見）一四八件、有條件同意一一七件、同意十一件，因而部落的共識是不同意設置知本濕地太陽光電案，部落將在今日的Kanaluvang舊部落尋根祭祖活動公布結果，後續擴大召開部落會議，討論如何完成部落共識，並立碑祭祖的同時宣告部落主權，確定部落方向。