〈台北都會〉雙十慶典登場 今多處交管

2018-10-10

〔記者黃建豪／台北報導〕迎接雙十慶典，總統府周邊今天有「國慶大會」、「國慶酒會」、花車遊行、光雕展等活動接續登場，市區將在各時段實施交通管制，有多處禁止車輛通行。因配合管制，台北捷運台大醫院站一號、四號出口都會暫時關閉。

因應「國慶大會」舉辦，今天凌晨零時至下午一時，將以總統府為中心，對忠孝西路、中華路、愛國東路至中山南路所圍範圍進行管制，期間禁止車輛通行。交通警察大隊建議，東西向車流可改道忠孝東西路、市民大道或和平東西路；南北向車流可改道中華路、西寧南路、環河南北路、杭州南路、金山南路或新生南路等。

中午舉行的「亞運台灣英雄暨國慶花車遊行」，從上午十一時四十分至中午十二時四十分，遊行隊伍將依序行經愛國西路北側慢車道、中華路一段、衡陽路、重慶南路、襄陽路、館前路、忠孝西路、中山南路至中正紀念堂民主大道。

交通警察大隊提醒，駕駛繞道避開遊行管制區段，南北向車流建議改道中華路、西寧南路、環河南路、杭州南路、金山南路及新生南路；東西向車流可改道忠孝東路、市民大道或和平東西路。

此外，在晚間八時以前，台北捷運台大醫院站一號、四號出口封閉，提醒要前往台大醫院東址的民眾，改由林森南路或杭州南路轉徐州路進出；往台大醫院西址及兒童醫院的民眾，改由公園路轉常德街或青島西路進出。

至於晚間壓軸的「國慶酒會」，將從下午三時半開始管制，直到晚間八時以前，於重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域，管制車輛通行。

另「國慶光雕展」今晚六時至十時，將於重慶南路（貴陽街至寶慶路）兩側、凱道至懷寧街以東兩側、貴陽街及寶慶路禁止車輛通行。