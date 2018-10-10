〈台北都會〉〈柯文哲挨轟不辯論〉錕P批傲慢 姚丁籲別迴避了

2018-10-10

〔記者郭安家、沈佩瑤、周彥妤、簡惠茹／台北報導〕五位台北市長參選人中有兩位不願辯論，無黨籍參選人李錫錕數度指控，其中一人就是民調領先的台北市長柯文哲，李昨受訪時更批柯「非常沒有禮貌、傲慢、不敢被檢驗、連辯論的勇氣都沒有！」國民黨參選人丁守中昨也嗆，首都選舉怎麼可能沒有電視辯論？這事很荒謬！「請柯市長不要迴避。」姚文智競選團隊首席發言人吳思瑤也表示，對現任市長柯文哲一再迴避辯論，感到非常遺憾，呼籲各參選人都要勇敢參與，才是向選民負責的表現。

柯辦：柯口才好 怎可能不敢辯論

柯辦發言人林筱淇受訪指出，柯文哲口才很好，怎麼可能不敢辯論？待柯十一月八日正式請假投入選舉，預定參加兩場公辦政見會，另外就看有無其他單位邀約；但仍未回應是否參加十月廿一日九校學生會及青年社團發起的「雙北市長候選人青年論壇」。

雙北候選人青年論壇 柯暫不出席

「雙北市長候選人青年論壇」台北場將於十月廿一日下午三點舉行，該論壇由雙北數間大學合辦，邀請市長參選人參加，昨台大學生會會長吳奕柔也到李錫錕競選總部遞交邀請函；吳奕柔表示，三位台北市長參選人藍營丁守中、綠營姚文智、李錫錕等人都已明確回覆，剩柯文哲尚未明確回覆，不過目前得到的消息是，柯文哲暫定不會出席。

丁守中受訪強調，首都選舉怎麼可能沒有電視辯論？這事很荒謬！他也公開嗆聲，「請柯市長不要迴避」，市長參選人當然要對公共政策說清楚、講明白，柯文哲是在閃躲議題，應參與首都市政辯論，接受大家檢驗，公共政策、市政建設、願景都要講清楚。

吳思瑤表示，選舉應當回歸政策，在市長參選人中，姚文智不但提出最多政見，也最早訴求要辯論，因此對各類辯論邀請，一概秉持開放態度；另外，對於現任市長柯文哲一再迴避辯論，感到非常遺憾，呼籲各參選人都要勇敢參與，才是向選民負責的表現。

李錫錕表示，辯論雖不能決定一個人勝選與否，但辯論是基本、代表對選民的一種禮貌。柯文哲「非常沒有禮貌」，不接受辯論，他除了侮辱女性與老人家，還看不起年輕人。李錫錕質疑，現任市長難道不敢被檢驗嗎？怎麼連接受辯論的勇氣都沒有？民主政治的過程非常重要，不是只有當選，就像談戀愛一樣，雖然知道最後會結婚，還是要先談戀愛，需經歷被詢問、被懷疑的過程，不敢被檢視是「最爛的」候選人。