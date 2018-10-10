〈台北都會〉姚唯一挺同婚 柯不表態挨批滑頭

2018-10-10

〔記者簡惠茹、鍾泓良、周彥妤、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕為搶攻年輕選票，國民黨台北市長參選人丁守中日前推出競選饒舌歌曲「台北的未來在手中」，卻遭許多音樂人批評簡直就是數來寶。台北市長柯文哲不願對同志議題表態，昨晚卻至西門紅樓參加嘻哈活動，在男同志聖地搶票，無黨籍台北市長參選人李錫錕就說，柯真的低估選民智慧，膽怯表態，抓個頭髮就逃避，結果晚上搶同志票，「實在是政治滑頭！」

丁競選饒舌歌曲 被轟像數來寶

丁守中競選歌曲全長兩分四十一秒，由競選辦公室成員共同合唱。但歌曲推出後評價兩極，雖有網友認為展現年輕活力，且副歌「台北的未來在你手中／台北的未來在我手中」相當洗腦，卻也引來部分專業歌手和音樂人批評。

丁：年輕人創意 要給更多鼓勵

歌手謝和弦現身留言說︰「我覺得非常不行。」饒舌歌手陳零九則認為這樣的歌曲不尊重專業，有些地方拍子都沒有剪準；音樂人許常德也在臉書發文表示，老歌有老歌的魅力，定位對了才會加分，「把RAP做成數來寶，只會害死自己。」饒舌歌手「哈士奇」昨參加「西門放送免費嘻哈派對」活動時，也在台上即興發揮，「我昨天聽到一首歌叫甚麼未來在手中，我聽到那首難聽的歌，我想要幫他送終！」

丁守中團隊昨則拿出原唱版本、試圖平反惡名，丁守中表示，他感謝這群年輕人都來不及了，請大家不要用職業專業錄音室標準來評斷，這是年輕人創意發想，他們親身演唱製作，要給年輕人更多鼓勵和肯定，他們做得很好。

姚還簽多元性別友善城市公約

針對同志議題，截至目前為止，五位台北市長參選人除了柯文哲，其他人均已表態。民進黨參選人姚文智支持同性婚姻，還簽了「多元性別友善城市公約」。丁守中則重申，應設專法處理同婚議題，他愛家立場清楚，因家庭倫理、婚姻價值是社會最大安定力量。

柯：人民也有不表達的自由

但柯文哲昨上午對此迴避表示，人民有表達的權利跟自由，也有不表達的自由，更重要是沒有在人家脅迫之下或人家逼迫之下去做表達。慢慢對民主自由的概念，要有一個更進步的想法，所以自由的範圍是什麼，就是不侵犯他人自由為範圍，自由的基礎就是容忍。

錕P批柯膽怯 還去搶同志票

李錫錕表示，希望促進挺同與反同的互相尊重，「我主張先用同婚專法」，未來一定有不同境界，可討論法律問題。李並批柯文哲膽怯表態，結果晚上還去搶同志票。無黨籍台北市長參選人吳蕚洋則表示，贊成設置同婚專法，尊重同志，如此也「不影響其他人生活作息」。