〈台北都會〉中和共融遊戲場 民質疑不夠友善

2018-10-10

〔記者邱書昱／新北報導〕國立台灣圖書館旁的中和公園共融性遊戲場昨天開幕，主打「書本」為造型的二．八公尺溜滑梯，以及鳥巢式盪鞦韆、沙坑，強調身心障礙小朋友也能夠玩耍的空間，不過，台灣身心障礙兒童權利促進會理事長周淑菁指出，仍有許多細節沒有照顧到身障孩子的權益。

原本的中和公園僅有罐頭式塑膠遊具，這次翻新結合共融遊具，設施面積約七五四平方公尺。中和區公所表示，目前遊戲場仍為試營運階段，若有建議可以隨時向區公所反映。

環狀石椅沒空間停輪椅

周淑菁說，休憩區的環狀石椅，應該劃設空間讓輪椅可停放，小孩及家長能夠肩並肩坐在一起、同一個視野，他們也會感受到屬於自己的位置，現在輪椅只能停在走道上，家長面面相覷或前後聊天，有疏離感。

溜滑梯應加設停等區

另外，溜滑梯雖然設計有斜坡能夠推輪椅，但身障小朋友溜下去後，無法自行起身，家長和輪椅都在上方無法即時接應，建議加設停等區，避免被後方接續玩耍的小朋友撞到，也讓身障小孩不會有心理壓力。

周淑菁認為，共融設計就是要讓不同需求者獲得尊重、照顧，這幾項設計在林口運動公園都有增設，相信新北市政府有心想做就能做到更好。

公所：擬提供移動式座椅

中和區公所說，休憩環狀石椅是區隔遊戲場及體健區，若破除恐會影響結構，之後會在其他場域納入考量；至於溜滑梯停等區，原先規劃模擬圖有設計，但考量突出物易造成小朋友跌倒，故先移除。未來若有需要，區公所將會提供移動式座椅放在溜滑梯側邊供民眾使用。