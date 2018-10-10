〈台北都會〉藍營「只打英賴」 蘇貞昌：這種市長好嗎？

2018-10-10

〔記者陳心瑜、邱書昱／新北報導〕行政院長賴清德月底前再度為新北市長參選人蘇貞昌站台，藍營將鎖定打蔡英文總統和行政院長賴清德、不打對手蘇貞昌，強化蘇和中央執政成績差，蘇貞昌反問，選新北市長不談市政，卻整天打中央，「不知道是什麼策略？」未來當市長怎麼向中央爭取經費，為地方做事。

蘇貞昌說，如果整天都吵吵鬧鬧，整天都在罵，這樣能跟中央爭取經費嗎？爭取到的經費又不會做事情，這種市長好嗎？

蘇貞昌昨天一早至林口老街市場掃街，並和對手侯友宜一前一後出席三重蘆洲地區醫師聯誼會餐會，下午則在永和連掃智光、中和大勇街黃昏市場，晚間則參加新莊國中家長會長交接典禮、大新民發展促進會會員聯誼大會。

參選市長 是要讓新北更好

蘇貞昌在醫師聯誼會餐會致詞時指出，當年台北縣處理ＳＡＲＳ成績全國最好， 要感謝醫師幫忙，而參選新北市長，也是和醫生一樣，醫師醫人，政治則像是能醫國、醫一個市，要以這個經驗，讓新北更新、更亮、更好。

賴揆月底站台 蘇辦不否認

至於外傳賴揆月底前會再訪新北為蘇貞昌站台，對此，蘇辦並未否認，表示賴揆是新北子弟，相當關心新北市的建設與發展，因此除了月初的「百工百業挺改革」，相信賴揆公忙之餘，還會再來新北市。

日前侯友宜曾形容自己像是「資深的社會工作師」，遭民進黨立委李麗芬質疑不尊重專業，蘇貞昌則說，侯友宜這種說法不但已經明顯的違法，而且是公然做錯誤示範，也不尊重社工師專業。