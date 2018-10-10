〈台北都會〉夜間經濟蕭條 柯4年無作為

2018-10-10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲雖曾自信表示「台北夜生活比較好玩」，並稱是台北的優勢，然而，台北夜生活卻逐年蕭條，市府並未祭出任何政策。有東區夜店經理分析，四年前夜店殺警案後影響很大，加上東區整體沒落，有幾家知名夜店倒閉，導致生意一直沒有起色。熟悉林森北路條通街區的正得里長吳蘇秀霞指出，很多在中山區的日本公司走了後，林森北路條通經濟更加沒落。一位背包客受訪表示，來台北自由行，希望深夜有地方可去，但台北能去的地方真的好少，夜間美食也不多。

背包客最多的西門町，過了凌晨零點，背包客說幾乎找不到店家可玩可吃。西門徒步區街區發展促進會理事長劉家鑫坦言，西門町店家很少開到凌晨，但這邊都是外國人、背包客，所以再晚都還很熱鬧，但他們都是吃路邊的違規攤販。

里長：林森北路規劃轉型沒用

吳蘇秀霞說，林森北路沒落，與前市長陳水扁時期整治八大行業有影響，隨著經濟越來越不好，很多原本在中山區的日本公司走了後變得更嚴重，現在很多酒店都關掉，轉型成腳底按摩、美容還比較好賺。台北市商業處這幾年有來關心過，對條通街區規劃一些更新、店家輔導或轉型等，但沒什麼用。

業者：南區文化氛圍沒做起來

公館地區是台北南區live house聚集地，一位live house業者表示，郝、柯兩任市長都有心輔導live house合法化，但整體南區的文化氛圍沒有做起來，政府對夜間經濟的公共策略沒有出來，一到凌晨零點後整個公館幾乎一片漆黑，無法吸引觀光客來。但公館商圈發展促進會理事長周麗華認為，公館靠著學生族群，凌晨零點前夜市周邊還算不差。

商業處長：比新加坡豐富

對於外界批評台北夜間經濟推展政策不足，台北市商業處長蔡宗雄竟表示，台北市的夜生活已相當豐富，只是夜生活型態跟習性有關，華人的習性較沒有到凌晨零點後這麼晚。他甚至舉以威權治理為主的新加坡為例指，新加坡商店晚間十點後就不開，台北的夜市、店家相較下豐富許多，雖沒法國紅磨坊秀那樣的活動，但對於亞洲地區日、韓夜間經濟豐富的城市，蔡宗雄卻未提出比較。