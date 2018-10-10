〈台北都會〉〈捷運無法夜間營運〉香港首爾都有 北捷只有跨年可

2018-10-10

〔記者郭安家、黃建豪／台北報導〕台北捷運公司認為北捷只有兩軌，沒有第三軌可做深夜班車。但本報向無黨籍台北市長參選人李錫錕政策中心查證發現，紐約、倫敦已有通宵電車，墨爾本也有「夜間公共運輸網」政策，首爾夜間公車末班車則是凌晨四點，就連香港也有卅二條夜間公車路線從凌晨零點營運至清晨六點，反觀台北市僅在跨年晚會時讓捷運廿四小時營運。

對於無法夜間營運，台北捷運公司也說，末班車最後發車是凌晨零點，收車、抵達機廠保養就是凌晨一點半過後，各站首班車營運，又要趕在清晨五點或五點半前，等於北捷只有三個半小時能做電聯車的清潔、保養和軌道設施維護等工作，時間上已無法再壓縮。

不過，李錫錕政策中心發現，倫敦二○一六年八月起，地鐵週五、週六晚間營運，熱門的維多利亞路線、中央線平均班距為十分鐘，倫敦地鐵還會提供夜間工作人員每人五百英鎊（約二萬一千台幣）做為夜間津貼。至於紐約地鐵在二○○九至二○一六年期間，凌晨時段乘客增加十一％。

墨爾本二○一六年甚至推出「夜間公共運輸網（Night Network）」政策，週末的火車每小時一班、六條電車每半小時一班、巴士凌晨兩點從市區至郊區。至於首爾的夜間巴士則是著重於觀光客，八條路線行經東大門、江南、明洞等景點，末班車為凌晨四點，銜接第一班的公車、地鐵。而香港也有卅二條凌晨零點營運至清晨六點的公車，就連布魯塞爾也有十一條公車營運至凌晨三點。