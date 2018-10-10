〈台北都會〉錕P推「夜間經濟」 公車捷運不打烊

2018-10-10

〔記者郭安家、黃建豪、周彥妤／台北報導〕台北夜間商圈蕭條，近年民眾也有感一到凌晨零點後幾乎已無商業活動，為打「夜間經濟」政見，無黨籍台北市長參選人李錫錕昨開支票，要比照紐約通宵電車，在北市十二行政區提供十二條夜間公車路線，且部分捷運路線延長收班時間，等於廿四小時營運，盼民眾晚上玩樂還有一條可回家的大眾運輸，並可增加司機就業機會。但對此，台北捷運公司卻說，北捷只有兩軌，沒有第三軌可做夜間營運；李回說：「簡直是世界笑話！」

12條夜間公車線 捷運延長收班

李錫錕競辦政策中心規劃，十二行政區至少有一條凌晨可回家的公車路線，如貫穿北投及萬華的二一八、從三重到捷運麟光站的二一一，或是貫穿忠孝東路的幹線公車、文山區的二三六等，加開深夜路線，以銜接隔天早班公車，讓情侶、朋友晚上消費刺激經濟。至於捷運，則以大數據分析，找出夜間通勤需求最高路線，延長收班時間。

北捷說不行 錕P：世界笑話

李錫錕質問，台北晚上十一點要去哪喝咖啡？觀光客可去哪看表演？台北有無任何常態性的夜間文化展演活動？色情行業為什麼不讓它合法存在，與其壓抑人性需求，不如好好做夜經濟；但台北市長柯文哲根本不懂、也沒想過夜經濟。他也說，倫敦夜經濟一年創造九千億台幣消費、增加廿六萬至卅萬個工作機會，四十年前紐約地鐵已有廿四小時營運，「台北捷運沒深夜班車簡直是世界笑話！」

對此，台北捷運公司昨卻說，國外的地鐵能維持深夜營運，以紐約地鐵來說，是因為有「第三軌」，一個軌道維護時，還有兩個軌道可以營運，但北捷只有兩軌，一旦要維護，就沒有辦法維持雙向營運。

公共運輸處主秘楊欽文則指出，台北市政府曾評估，凌晨零點收班已能滿足夜生活基本需求；此外，在公車駕駛已嚴重不足的現況下，就算市府有提供補貼，也沒有業者願意經營夜間公車。

姚競選團隊：先活絡夜間地景

姚文智競選團隊首席發言人吳思瑤說，北市擁有豐富多元的獨立書店、文青咖啡廳、夜市文化、藝廊及展覽活動，要發展城市夜間經濟，絕對有無限潛能；但前提在於「內涵優先」，如何先活絡夜間城市地景才是關鍵，她認為夜間交通反而其次。她說，姚日後也會投入相關規劃，盼協助商家活絡。

丁總部：主因是經濟條件不佳

丁守中競選總部發言人詹為元表示，特定夜間經濟發達的地區，當然可以考慮將公車收班時間調整，但這還需考慮業者經營成本與民眾實際需求為主。況且夜間經濟是否興盛與台北市經濟欲振乏力相關，主要還是經濟條件不佳導致經濟蕭條。因此夜間經濟是否能振興，絕非幾條夜間公車路線加開即可解決，切勿倒果為因。