〈台北都會〉捷運南北線雙和端 新北擬自建

2018-10-10

〔記者何玉華／新北報導〕台北市捷運局有意以東側南北向捷運系統（東環段）取代原先的捷運南北線路網，已終止南北線的規劃，新北市捷運工程局認為將影響新北市永和、中和地區的交通發展，經三個多月研議，將接手自建，經雙北平台會議幕僚討論，台北市並未反對，未來將在雙北平台會議中正式提案討論，內容包括可行性及財務分擔。

北捷已終止規劃南北線

捷運南北線連接捷運劍南路、國父紀念館、六張犁、公館，經永福橋進入新北市永和區，沿環河東路至福和橋，沿永和區成功路、中和區成功路到中和秀朗橋頭的景平路口，計畫與環狀線的南環段連接，對雙和地區的交通影響大。但北捷考量與規劃中的東側南北向捷運系統（東環段）部分路線重疊，已終止規劃南北線。

新北憂影響中永和交通

新北市捷運工程局長趙紹廉表示，北捷規劃的東環段，是從北環段劍南路站到文湖線動物園站與環狀線南環段銜接，沒有經過永和、中和地區。考量捷運路網發展，內部將先組成專案小組，針對原先南北線公館到秀朗橋頭段約三．二八六公里路段進行初步可行性研究，初步認為以地下方式興建、採中運量規模，公館端不排除經基隆路延伸路線。

將在雙北平台會議提案

不過，趙紹廉也指出，全案尚未定案，包括路線、工程經費都尚未精算，雖採南北線部分路線規劃，但未來將由新北市捷運局以新提案方式向中央報核。捷運局副局長李政安補充，此議題已經雙北幕僚討論，將進一步在雙北平台會議中提案，討論後續執行以及財務分擔情況。