〈台北都會〉基北第3條快捷公車 明年3月上路

2018-10-10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中正區至台北市中山區的第三條快捷公車，交通部已經核定由首都客運取得經營權，將從八斗子火車站、海科館、海洋大學經中山高速公路到台北市中山區（中崙轉運站），業者將採購遊覽車和打造新車，尖峰時間每十分鐘一班車，最快明年三月左右通車。

基隆台北第一條快捷公車二○八八線基隆中正區經信義區到台北市府轉運站，二○一六年三月通車，營運量快速成長，截至今年八月，搭乘數已達四百一十六萬人次；第二條一○八八路線暖暖四腳亭到南港轉運站，二○一六年底通車，截至今年八月，總搭乘數達到四十萬，兩線快捷公車效益佳。

八斗子車站到北市中山區

市府今年元月正式向公路總局申請基隆台北第三條快捷公車路線，公路總局路線審議委員會今年六月審議通過，規劃從八斗子火車站發車，經海科館、海洋大學、中正區公所等站，行經中山高到台北市中山區，經過中崙轉運站或以中崙轉運站為終點，尚須與台北市政府協調，日前交通部已經核定，由首都客運取得經營權。

由首都客運取得經營權

據公路總局指出，這條路線相當熱門，總共有六家業者參與甄選，最後由首都客運取得經營權。籌備期六個月，可延長六個月，如果籌備順利，最快在明年三、四月通車。

部分班次將駛進和平島

首都客運總經理李建文表示，中正線快捷公車以移轉自小客的旅客為目標，將採購部分遊覽車並打造部分新車，尖峰時段每十分鐘一班車，離峰時段十五至二十分鐘一班車，班次密集；同時服務夜歸民眾，台北端末班車將延至晚上十一點發車，希望快捷、便利服務，讓基隆學生族、上班族和來基隆的觀光客少開車。

同時，配合今年和平島公園重新開園，部分班次將駛進和平島，具觀光與交通效益。