〈北部〉防老少跌倒 宜蘭河濱公園堤防工作梯增扶手

2018-10-10

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭河濱公園北側堤防宜蘭市環河北路路段，有九處防汛用工作梯，也是民眾到河濱公園的便道，但工作梯陡峭且雨天濕滑，常有老人、小孩跌倒。市長江聰淵指示工務單位，設置工作梯扶手。江說，民眾的小事就是公所的大事，扶手完成後，可提升使用安全性。

宜蘭市公所接獲縣議員黃定和及民眾反映，宜蘭河北側堤防沿岸防汛用工作梯太過陡峭，造成老人、小孩行走不便，容易跌倒發生危險，希望增設扶手等安全設施。常到河濱公園運動的鄭姓男子說，他常看到老人家爬不上階梯，增設扶手真的有需要。

市公所表示，宜蘭河濱公園有堤防階梯平台賞景，闢設綠草如茵與視野寬闊的高灘地草皮，並修築自行車步道，闢建籃球場、足球場、壘球場等運動休閒設施，成為水岸綠色廊道，提供休閒活動與遊憩，也成了知名景點。

水利署第一河川局在北側堤防設置多處「搶險工作梯」，方便工程作業，多年來，成為民眾進出河濱公園的便道。縣議員黃定和說，工作梯太陡，老人家爬不上去，曾發生過頭暈跌倒意外，應增設扶手讓民眾攀扶，很感謝公所從善如流，完成扶手設置。

市長江聰淵說，宜蘭河濱公園是民眾休憩、運動最佳場所，常有民眾經堤防防汛工作梯越堤，公所接獲反映就與一河川局協調，完成扶手的增設，增加使用安全性。