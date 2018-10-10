〈北部〉花蓮新站導引指示 蕭美琴籲增日韓語

2018-10-10

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮新站日前第一階段剛落成啟用，仍有許多服務設施尚未轉換，新的動線也讓很多旅客不熟悉，立法委員蕭美琴質詢交通部長吳宏謀，要求檢討花蓮新車站設施及導引指示、加註外語標示、開放周末尖峰時段的新自強號列車站票等，希望改善花蓮鐵路運輸的問題。

商店街未開放旅客不便

蕭美琴說，三日啟用的花蓮新站第一階段，新站受到許多民眾肯定，但內部設計仍有改善空間，像很多商店街尚未開放店家進駐，造成旅客不便，也希望後站增設自動售票機，讓鄰近後站民眾方便購票取票，也有效舒緩售票大廳人潮。

台鐵回覆指出，礙於九月廿一日才取得使用執照，商店街招標程序於九月廿八日才公開招標，會加快後續的服務品質提升，期間暫由台鐵販賣部銷售餐盒與飲用水。

蕭美琴促開放新自強號站票

另外，蕭美琴還提出三項臨時提案，包括要求改善花蓮新車站導引指示、加註日、韓等外語標示；開放周末尖峰時段的新自強號列車站票；以及購買新自強號列車車票者，若來不及乘車，可搭乘開放站票的新自強號。對於民眾關心的網路購票系統問題，吳宏謀回應說，新的購票系統已接近完成階段，預計年底可就位，元旦過後分段逐步上線。

另外，香港快捷航空不再續簽花蓮香港直飛航線，花蓮目前唯一國際航線停飛，蕭美琴說，這是很多花蓮人沒辦法接受的。她指出，「花東自主門戶計畫」讓許多航空業者看得到吃不到，希望有滾動式的檢討機制，提出更多誘因、降低門檻，吸引國際包機直航；以日本為例，二線城市的地方政府鼓勵國外包機直航，一方面舒緩一線城市機場的擁擠，也讓觀光發展可以區域平衡。

吳宏謀說，國外到花蓮的航線非常重要，會請民航局和觀光局合作，以鼓勵或優惠的方式，吸引航空業者加入花蓮機場作為包機標的，活化花蓮機場。