〈北部〉竹北國民運動中心 最快12月試營運

2018-10-10

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣第一座國民運動中心終於完工！籌備近七年、耗資約四．四億元打造的竹北國民運動中心，連同毗鄰的縣立游泳館，委託遠東鐵櫃鋼鐵廠經營；縣政府教育處表示，十七日將先辦理完工落成典禮，預估最快十二月試營運。

耗資4.4億打造 有羽、桌球等場地

教育處表示，運動中心一樓為商業空間，二樓規劃八座羽球場、十二座桌球場，三樓四間韻律教室、兩間體適能室，四樓為綜合球場及行政辦公室，另地下一樓規劃九十八個汽、機車停車格。

縣議員邱靖雅表示，先前常接獲游泳館的消費陳情，發現合約書訂定鬆散，且罰則模糊；為避免發生類似問題，她建請教育處嚴格審核，除應明定各項收費標準、具體罰則，希望爭取使用者應含兩小時免費停車，以及提供銀髮族、優秀選手等優惠折扣。

教處建議提供老人、弱勢優惠折扣

教育處也建議業者提供六十五歲以上、中低收入及身心障礙者優惠折扣。另業者已初步提出協助扶植體育人才的方案。希望業者通盤考量，以兼具營收效益及照顧縣民福祉。

縣府表示，竹北國民運動中心位在光明六路與莊敬南路口，總工程經費約四．四億餘元，其中體育署補助兩億元，其餘縣府自籌。此案在二○一三年底辦理招商公告，並展開各項先期作業及審查會議，原擬二○一七年底完工啟用，但因歷經三次變更設計等，延至二○一六年五月由雙喜營造得標，十二月二日開工，又因變更設計從今年七月展延至九月中完工，十月八日完成初驗，目前修正中。