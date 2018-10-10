〈北部〉吃甜柿啖風味餐 泰安週末邀客

2018-10-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉的甜柿已進入盛產期，苗栗縣政府十三、十四日將舉辦泰安鄉甜柿產業暨原鄉原民嘉年華會，兩天的活動有甜柿趣味競賽、原住民舞蹈表演等，苗栗縣長徐耀昌昨天邀請遊客到泰安鄉品嘗甜柿及泰雅風味餐，體驗泰雅文化風情。

甜柿進入盛產期 脆又甜

大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，泰安鄉甜柿種植面積約一百三十二公頃，年產量一千八百公噸，主要種植在象鼻、士林、梅園、錦水、清安等村，泰安鄉甜柿，因果農種植技術提升，培育出的甜柿，口感香脆，甜度高，並打出「雪霸甜柿」品牌，每年十月到明年元月初為盛產期，目前每台斤價格依果品大小不一，每台斤一百到一百二十元不等。

原民舞蹈演出 還有摸彩

苗栗縣政府十三日在象鼻國小、十四日在泰雅原住民文化產業園區舉辦甜柿產業活動，兩天活動均有打擊樂團、甜柿趣味競賽、原住民舞蹈、樂團表演、泰雅風味餐品嘗等，還有摸彩助興。

十四日並募集泰雅工藝品進行慈善義賣，有精細編織作品、純樸手作飾品、具代表泰雅族特色雕刻等數十件，邀民眾前來競標回饋當地鄉民做愛心，當天還可憑當月發票二張兌換串珠DIY 材料包，現場有專業講師教學。

此外，天氣逐漸轉冷，已進入泡溫泉季節，泰安溫泉區內有十多家溫泉會館，亦可規劃泰安一日遊，歡迎民眾前往感受在地人情味，體驗泰安鄉泰雅族文化。