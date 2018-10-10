〈北部〉中壢國民運動中心 里民日享10元健身

2018-10-10

〔記者李容萍／中壢報導〕九月十七日營運的「中壢國民運動中心」，對鄰近方圓約五百公尺的廿里推出每月最後一週的星期五為「里民日」，當日持戶籍證明即可以十元優惠價使用游泳池（一次）、健身房（限第一個小時）；另為歡慶雙十節，推出「十」分優惠專案，只要是十月壽星、十歲兒童或是生日為每個月十日者，今日憑身分證件就能以十元進行設施體驗。

20里里民 享月租停車8折

中壢國民運動中心執行長胡淑華表示，適用「里民日」的中壢區各里包括永光、興國、興平、光明、水尾、興和、三民、五權、新街、金華、興南、中央、石頭、永興、新明、中建、中榮、中壢、五福、舊明等廿里，且月租中心停車場可享八折優惠。

中壢國民運動中心為地上七樓、地下二樓建築，設有停車場、溫水游泳池和SPA池、體適能中心、桌球室、飛輪教室、韻律教室、籃球場、戶外攀岩場、棋藝閱覽室、武術教室、羽球場、棒壘球打擊場等。其中，攀岩場因調整岩點暫停開放，將於十一月開辦課程時才開放，頂樓的棒壘球打擊場也因相關設備還沒完成，預計明年初才會開放使用。

自試營運起 逾4萬人次入館

胡淑華說，中壢國民運動中心試營運的兩個星期有二萬六一六六人次入館免費體驗，九月十七日正式營運以來，收費標準和桃園國民運動中心相同，迄前天的入館總人數為二萬一三三六人次，其中以設備齊全的健身房最夯、有七七一五人次，其次是附設多樣水療設施的游泳池有七二五八人次，羽球場有六三一一人次；但意外的是，籃球僅一九○八人次、桌球七九九人次使用，可能是戶外打籃球不用錢使然。

另外，運動中心每日上午八點至十點及週一至週五下午兩點至四點的公益時段，開放銀髮族、低收入及身心障礙市民憑市府核發的相關證件免費，正式營運以來，已有四四八七人次進場。

市府體育局副局長房瑞文表示，中壢國民運動中心正式營運後，單週吸引近一萬人次使用，顯示民眾已有付費運動的觀念與習慣，未來將透過更多元化的課程設計及營運、更多的睦鄰措施，達到更好的營運績效。