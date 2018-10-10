〈北部〉宜蘭囝仔拍家鄉美 PO網引共鳴

2018-10-10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「宜蘭不是誰的後花園，而是我們的家。」宜蘭青年組成的影像團隊「邊緣人」，耗時一個月時間，用鏡頭記錄家鄉蘭陽平原美景，有龜山島、水稻田，還有中興文創等景點。影片發布後，在網路引起宜蘭人共鳴。團隊企劃劉熙娟說，他們想用影片告訴宜蘭人，「原來家鄉這麼美」。

「邊緣人」團隊平均年齡僅廿三歲，成員都是土生土長的宜蘭人。劉熙娟表示，工作室裡的夥伴，在外讀書、就業後，發現最愛的還是家鄉宜蘭，最後捨棄外縣市工作，決心返鄉創業。

宜蘭常被冠上台北的「後花園」，「邊緣人」成員認為「宜蘭就是宜蘭，不是誰的後花園。」今年中旬團隊討論後，決定以家鄉宜蘭當主題，利用他們影像拍攝與剪輯專長，為故鄉拍攝宣傳片。

從海平面上的龜山島到蘭陽平原的水稻田，還有蘭陽博物館、傳藝中心、中興文創園區、幾米公園以及宜蘭市街景日常等；包含拍攝、剪輯等過程，耗時近一個月，整支影片宛如宜蘭縣風景區的「巡禮」與「縮影」。

影片採快速轉場手法呈現，日前影片完成放上臉書後，引起網友共鳴，有網友看完後直呼「感動」、「原來這是我們的家鄉。」劉熙娟說，宜蘭擁有很多美景，本身就具有相當潛力，卻常常被稱作「後花園」，有人認為是誇獎，但「宜蘭就是宜蘭」，並不是誰的後花園。

她笑說，這支影片要將家鄉最美的一面，用年輕人喜愛的手法呈現出來，也要告訴所有宜蘭人，原來家鄉這麼美。