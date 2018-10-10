〈北部〉雙十焰火今施放 蔡碧仲祈「天佑花蓮」

2018-10-10

〔記者王峻祺、王錦義／花蓮報導〕雙十焰火今晚登場，卅六分鐘焰火秀合計施放三萬八百零六發焰火彈，配合七大主題陸續綻放於一百六十公尺至五百五十公尺高的夜空，其中廿四吋最大型焰火彈昨提前曝光，花蓮縣代理縣長蔡碧仲還在上頭題字「天佑花蓮、花蓮加油」，祈求縣民幸福一生。

受到東北季風影響，花蓮昨雨勢不斷，蔡碧仲到花蓮港東防波堤關心焰火布彈情形。雙十焰火籌備處處長羅意中表示，東北風對焰火施放並無影響，燃煙將被吹向南方，港區貴賓區、美崙田徑場及一九三沿線等正面位置將會是最佳觀賞位置。

將施放2發24吋焰火彈

今晚雙十焰火將自晚上八時開始，配合音樂及念想花蓮、璀璨花蓮、故鄉花蓮、祈願時分、自由之光、和平家園、大同世界等七大主題同步施放，每一主題長約六分鐘。

羅意中說，目前台灣施放最大尺寸的焰火彈為廿四吋，施放高度可達五百五十公尺，去年台東雙十焰火僅施放一發，今年施放二發，第一發將在中場「祈願時分」第三聲鐘響時施放，另一發名為「孔雀開屏」在終場施放，金黃焰火打出後，宛如半圓瀑布垂入天際，象徵台灣政府開創時的艱辛與犧牲，期盼民眾與政府齊心協力共創美好大同世界。

代縣長題字「天佑花蓮、花蓮加油」

蔡碧仲昨提前關心焰火施作狀況，還在第一發廿四吋超大型焰火彈上題字「天佑花蓮、花蓮加油」，強調花蓮在二○六強震後，諸多產業受創，期望透過雙十焰火帶動花蓮觀光，並邀民眾一起祈禱，藉由焰火施放，讓花蓮人重新站起來，希望縣民幸福一生、遠離災難。

蔡碧仲說，今年焰火有許多歷屆之最，首創在浩翰壯闊的太平洋施放海上焰火，三萬多發焰火彈將閃亮在無垠波瀾的太平洋夜幕中，也祈願活動當日不要下雨、颳風，盼能「清風徐來，水波不興」欣賞到美麗的焰火倒影。

由於雙十焰火交通管制分絕對及相對管制區，絕對管制區時間下午二時到晚間十時，方式為管車不管人，管進不管出；相對管制時間為下午五時至晚間十時，採機動調整，住戶則以辦證方式放行。蔡碧仲也呼籲民眾，請跟著相關人員的規定導引， 一起在一點三公里長的海岸沿線，以不同視角觀賞璀璨的雙十焰火秀。

另外，吉安鄉公所為讓鄉親就近欣賞煙火，今晚也在吉安溪出海口化仁海堤現場設有帳篷、桌椅、洗手間等，並規劃音樂饗宴－花囍臨門樂團演出和資源回收兌換宣導品活動，提供舒適的觀賞環境。