〈北部〉亞太學院擬停辦 自救會盼校產撥交苗縣府

2018-10-10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市私立亞太創意技術學院董事會於七月決議停辦，但因尚有五名學生待取得學位，且董事會人數未達法定要求，教育部未予以核准，並請法院指派董事，才得以決定轉型或退場。但亞太教職員生自救會認為，校產屬公共資源，不能淪特定財團使用，盼停辦後能撥交苗栗縣政府妥善處置。

校方︰校產皆已信託教育部

亞太學院主任秘書曾景睦反駁，「稱五名學生為延修生而非正式學生」，未來將由私立育達科技大學教師審查論文；而校方停辦立場未變，目前仍待法院指派補足董事人數後再研議後續規劃，但校產皆已信託教育部，董事會無土地財產權，自救會的訴求實為杞人憂天。

亞太自救會指出，教育部雖未核准校方停辦，但卻傾力協助校方清空所有師生，目前仍有陶藝所及文創所共五名復學研究生不願離開，然而校方卻以「無能力論文審查」為由，強迫學生轉至育達科大上課，讓所有教學工作停擺。

自救會訴求，教育部應立即解散非法董事會，並為避免公共的校產淪為財團資產，應撥交給苗栗縣政府處置。

縣府︰沒前例 須先釐清校產

苗栗縣府教育處表示，過去並無相關接管退場私校前例，必須先釐清校產是否為國有地；亞太學院主秘曾景睦則強調，所有校產皆已信託，無淪私產的疑慮。