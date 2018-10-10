〈北部〉非營利幼兒園 竹市兩年將增近300名額

2018-10-10

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市第六所非營利幼兒園福林幼兒園提供一百八十個名額，昨天慶滿月，市長林智堅與幼兒和長輩們一起手拌油飯和剝紅蛋慶滿月，林智堅說，市府近四年已增加九百卅名非營利及公幼名額，今年又新增大庄國小幼兒園一班，未來兩年會陸續新增近三百個非營利幼兒園名額，及新增一百五十名公幼名額，提升幼兒公共化教保服務比例。

另外新增150名公幼名額

林智堅說，福林幼兒園位處重劃區，未來會增加許多新住戶，市府當初為提供新住戶有好的幼教環境，由重劃會捐贈幼兒園建築物，市府投入兩千三百多萬經費進行內部設計規劃與裝修，提升幼兒學習環境。

林智堅說，他上任後積極推動非營利幼兒園和公立幼兒園增班計畫，預計兩年後會增加到一千三百六十六個名額，讓一千三百多個家庭受惠，已啟用的福林非營利幼兒園招收一百八十名學生，搭配幼教補助向下福利政策，現在中班以上的孩子「念公幼不用錢，念私幼一年補助三萬元、念非營利幼兒園一年也補助三萬元」，鼓勵年輕父母多生育孩子，政府會提供好的幼教環境。

推老幼共融 培養小小照服員

教育處表示，竹市是全台兒童比例最高的城市，也是最有潛力推動「老幼共融」的城市；去年開始，市府就培養「小小照服員」，讓幼兒園小朋友到長照據點，跟長輩一起玩遊戲、繪畫、做手工，很多長輩都感覺年輕許多，藉由世代共融與學習，傳承幸福。

教育處表示，非營利幼兒園是由公部門提供場地、設施及設備，透過政府採購法，委由具教保專業的公益法人辦理幼兒園，福林非營利幼兒園是竹市第六所非營利幼兒園，前面已有陽光、高峰、新科、建華及南寮園等五所，接下來還會有關埔國小和華德福實驗學校兩所非營利幼兒園，將各招收一百廿個名額，加上高峰新增兩班，預計新增近三百個非營利幼兒園名額。

此外，市府也逐年增加公幼比例及名額，像今年已在大庄國小新增公幼一班，明年會新增竹蓮國小公幼一班、後年三民國小公幼會再新增三班，總計新增一百五十個公幼名額，希望減輕父母的經濟負擔，讓幼兒獲得最好的照顧。