〈北部〉《桃園》整治社子溪 防洪標準拉至50年

2018-10-10

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區社子溪早期未依「河川治理線」闢建防汛道路及護岸，防洪、排洪能力不足，為防範豪雨侵襲造成水患，市府水務局規劃兩期工程改善，首期獲中央前瞻計畫核定補助一．四億元、市府自籌三千六百萬元，將從楊梅區老飯店橋至愛鶴橋新建一公里長的右岸堤防，預計二○二○年底完工；兩期工程完工後，防洪標準拉高至五十年重現期距，可增加保護面積五十公頃。

社子溪全長二十四．一七公里，起源於楊梅區老坑山，流經楊梅及新屋區，流域面積約七十七．八三平方公里。

水務局水利養護工程科長陳文龍說，社子溪為長條形河川，屬市管河川，上游稍寬廣，下游則漸縮成狹窄形，水流速度穩定，但早年為把河道束縮至固定流域範圍，僅使用簡易的石籠固坡，不夠牢固，洪水來襲時仍有破壞結構的疑慮。

首期工程 築右岸堤防1公里長

陳文龍指出，第一期的防水工程將從老飯店橋至愛鶴橋新建長一公里、寬八公尺的兩階式右岸堤防，包括長一公里、寬六公尺的水防道路及排水側溝，明年八月發包，預計二○二○年底完工；第二期工程範圍為楊梅區慈恩橋至月眉橋，新建一千一百一十一公尺右岸堤防（包含水防道路），工程已納入前瞻計畫，但尚未獲中央核准，總經費約一．九七億元。

可保護社子溪50公頃防洪範圍

市長鄭文燦表示，治水是市府的重要工作，社子溪兩期整治工程將新建總長二．一公里堤防及水防道路，工程完工後，除可將防洪標準提高至五十年重現期距，保護社子溪五十公頃周圍民眾的安全，水防道路也能提供休憩功能，有利地方。