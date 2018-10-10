〈北部〉《桃園》水利會花2.6億蓋社宅 市府包租代管

2018-10-10

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園社會住宅再突破！市府與石門農田水利會合作，由水利會出資二億六千萬元，在中壢過嶺重劃區興建八十戶社會住宅，後續由市府「包租代管」，且補貼租金差額保障水利會領到八成租金，昨天雙方在市府簽署合作意向書，預計明年規劃發包、二○二一年十二月以前完工。

市府保障水利會可領8成租金

市府住宅發展處長莊敬權指出，石門農田水利會與政府合作興辦社會住宅的模式是全國首創，除了九月與石門農田水利會達成合作四十五戶原住民族專屬社會住宅外，中壢過嶺將提供八十戶社宅，租賃採三年一約，雖然社宅讓民眾優惠承租、低於市價，但市府會補貼差額，保障水利會領到八成租金。

投入社宅可享地價、房屋稅減免

石門農田水利會會長呂芳堅說，水利會還有約一萬坪各類型用地，會持續盤點適合位置，與市府洽談合作；他說，雖然短期內無法立即賺回開發成本，但水利會每年得繳交的稅金可觀，將土地投入社宅後，在桃園可享地價稅減免八十％、房屋稅減免五十％，也是一大誘因。

水利會：落成租金收入優於定存

呂芳堅表示，該處土地市值約一億五千萬元，水利會預計投入二億六千萬元開發，預期落成後每年能有六百多萬元收入，比起定存利息每年約二百萬元收益還高，多角化活化資產方式，能為七萬多名會員帶來更多福利。

莊敬權表示，合作基地坐落中壢過嶺重劃區雙嶺段一二八三、一二八四地號，面積約五百九十坪，位處中壢、楊梅、新屋、觀音交界，周邊有公園、大賣場及預計明年完工的中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心，不但前景可期，且離桃園高鐵站、交流道都很近，交通便捷、生活機能佳，市府將提早招租，預計落成後就能租出八成。

市長鄭文燦表示，市府第一階段社會住宅推出十處基地、四千戶名額，其中已有八處發包，進度最快的中路二號宅預計明年第四季就可落成入住；二階段除楊梅、平鎮外，也會在機捷、台鐵地下化通勤站的沿線，及都市計畫土地等處持續規劃，預計兩個階段共推出一萬二千戶；另透過公辦都更、合建等多元方案增加社宅，目前中壢龍慈社會住宅、南北富台新村及平寮段等多處儲備基地，都將依需求推動。