〈中部〉盧秀燕競總設大里 強調改善空品

2018-10-10

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕將在十四日成立競選總部，當晚國民黨六都參選人還將合體台中，舉辦萬人造勢大會。盧秀燕昨天和競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒等人召開記者會，一起啟動象徵台中未來的雷射球，強調大里是市府前衛生局長認證空污最嚴重的地方，總部設在這裡是宣示當選後將致力改善空污；林佳龍競選總部則澄清，大里PM2.5平均值已從二○一四年的廿九．四微克，下降至二○一七年的廿．六微克，呼籲盧多提政見，不要用謊言抹黑大里。

盧秀燕表示，她是第一位將競選總部設在大里的市長候選人，因大里是前市府衛生局長親口認證空污最嚴重地區，團隊進駐是對空污問題感同身受，當選將會全力解決空污、經濟、交通等問題，並批評行政院「觀塘換深澳」表示能源政策混亂。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢說，盧秀燕拿前衛生局長呂宗學在議會的答詢來做文章，強調呂前局長當時在議會答詢內容雖有不妥，事後已致歉，但他並未說大里空品最差，很遺憾拿已卸任局長個人失言來操弄空污議題。

林佳龍陣營提數據 籲盧勿抹黑

林尚賢強調，空品有無改善，應讓客觀數據說話，林市長上任後，全市PM2.5與紫爆天數均逐年下降，大里地區空品也是逐年改善，由二○一四年PM2.5平均廿九．四微克，下降至二○一七年廿．六微克，今年一月至九月均值更降至十六．二微克，創近八年新低，全國七十七座測站污染度排名並由第廿五名下降至第卅四名，改善率約卅％。

林尚賢表示，如此抗空污成績單，國民黨過去根本做不到，沒想到盧將總部設在大里，不但沒向市民宣揚正面的競選理念和政見，反以負面、不實資訊來抹黑大里、唱衰台中，令人遺憾。