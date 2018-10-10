〈中部〉林佳龍競選影片 推城市光榮願景

2018-10-10

〔記者張菁雅／台中報導〕市長林佳龍競選連任首支CF「我的名字」影片九日首度曝光，內容呈現四年來台中的改變，包括交通連結、捷運建設、青年政策、舊城改變、招商引資、居住正義、水與綠整治、山海屯延伸中彰投連結等八大改變成果，主打城市光榮及未來願景，要讓「台中」這個名字被世界認識。

林佳龍競選連任CF「我的名字」長度約一分鐘，昨天由競選總部發言人陳世凱、江肇國、林尚賢共同公布，影片內容分別說明台中山、海、屯、城區的相關政績成果，呈現舊城區、鐵路高架化、水與綠、捷運路網等重要建設亮點。

陳世凱指出，影片提及「一百年前，他們說這裡是小京都；現在，世界將稱呼我們台中。」因為百年前，台中綠柳川的美景，曾被形容為類似日本的「小京都」，但台中在國際上的知名度及城市形象一直不太明確；這幾年在林佳龍執政的努力下，台中的形象及特性已經發展出來，且在國際上愈來愈被看見，包括智慧城市、精密機械產業重鎮、多元美食、國際花博等，未來不需要太多的形容詞就能代表台中，因為「台中」是這座城市的名字，讓世界更認識我們的名字。

江肇國則說，台中的名字重新被擦亮，重新被世界看到，是林佳龍執政四年來的成果；尤其在舊城新生方面，舊城區曾是許多市民的遺憾，林佳龍曾說「不能救中區，不配當市長」，現在我們看到舊城區翻轉、再生、活化，新的火車站完成、綠川及柳川整治成功，林佳龍的「中區再生計畫」將中區發展帶動起來。

另外，影片還隱藏「彩蛋」，拍到林佳龍辦公室擺放LINE貼圖莎莉小雞抱枕，林尚賢說，市長常用通訊軟體和團隊們即時溝通，特別喜歡用莎莉小雞貼圖回應，這次拍到的莎莉抱枕是幕僚一起送給市長的生日禮物。