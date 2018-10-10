〈中部〉中電中用 林佳龍︰也必須互相支援

2018-10-10

〔記者歐素美／台中報導〕市長林佳龍昨出席假牙補助長者回娘家活動時，針對國民黨市長參選人盧秀燕多次提出「中電不北送」，但侯友宜卻說「沒有這個問題」的看法，他回應表示，盧說法已遭侯打臉，強調在市府管制下，中火已減煤五百萬噸，彰化台化公司發電也停產，今年中彰投區發電量已不夠四十億度，電力根本不夠用，怎還會有支援其他地區的問題？

批盧秀燕說法遭侯友宜打臉

林佳龍指出，電力外送過程會有損耗，會有浪費及沒效率的問題，不過，隨著每個地方的用電需求，互相支援流通是有必要的。盧秀燕說中電不能北送或南送，這樣的說法好像把台中變「孤島」，而且被侯友宜打臉，侯友宜主張不要蓋深澳電廠，代表北部地區電力足夠，北電不是由中電送的，但盧秀燕又說深澳電廠不要蓋，所以電力需要中送，這說法是矛盾的。

林︰電力有多餘或不足再調配

林佳龍強調，不能自私地說電都不給外人用，那外來的電也不給你用，這是不可行、也不負責任的說法。我國已走向區域電網的發展趨勢，主張「中電中用」，電力有多餘或不足時再進行調配。

指胡志強時期才火力全開

另對於盧秀燕指因核電廠除役，才導致台中火力發電廠「火力全開」，林佳龍也說，這是錯誤的說法，事實上，在前市長時期中火才是火力全開，他上任後，要求中火減煤、減排，但盧秀燕卻不斷說謊，用「火力全開」來誣賴他，好像現在空污更嚴重。

林佳龍指出，現在中火不但「中電中用」且「沒有火力全開」，過去三年多來，台中的空污已大量改善，並獲得行政院環保署與民間環保聯盟評比第一；他希望政治人物平常就要關心空污、改善空污，不要選舉才跑出來，抹黑又說謊，被打臉時又有點惱羞成怒，相信有智慧的台中人都在看，哪個政治人物平常就關心空污，而且有付諸行動。

盧︰中央錯誤政策 藍營有共識

盧秀燕團隊發言人吳皇昇則表示，侯友宜早已說明中電北送是因為竹科用電的劃分，盧秀燕也認為這是「中央錯誤的能源政策」所致，要求蔡英文總統應全面檢討，藍營不但沒有自相矛盾，反而很有共識，強調中電北送的情況是既成事實。