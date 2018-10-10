〈中部〉彰化前瞻交通建設 藍綠互批縣長選將

2018-10-10

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣在前瞻計畫中所爭取各項的交通建設，除了引發國民黨與民進黨縣長參選人陣營的互批外，昨天二黨的縣議會黨團都各自召開記者會。國民黨團重批魏明谷失職無能，民進黨團則反批王惠美「為反對而反對」！

國民黨團：魏明谷失職無能

前瞻計畫為政府規劃未來國家發展需要的基礎建設，包含軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設等。其中在軌道建設方面，彰化縣爭取台中捷運綠線延伸、彰化市鐵路高架、高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁、集集支線基礎設施改善等。

目前正值縣長選舉，軌道建設成為參選人攻防焦點。日前國民黨縣長參選人王惠美舉辦首場政見發表會，喊出「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」，強調改善彰化交通，要從捷運及輕軌做起。但此政策遭民進黨縣長參選人魏明谷陣營抨擊，並指稱王惠美在立法院反對前瞻計畫，現在為了選舉，不但見風轉舵，且其所謂的「政策」，根本是已核准的前瞻計畫內容。

昨天上午，國民黨彰化縣議會黨團召開「民進黨虧欠彰化人」記者會，抨擊民進黨的魏明谷「失職、無能」，以台中捷運綠線延伸案來說，前瞻計畫只編列了八百萬元規劃費，後續經費全未編列，應該向縣民道歉。

民進黨團：王惠美為反對而反對

隨後，民進黨彰化縣議會黨團也在昨天下午召開「不要淪為王惠美個人的選舉打手」記者會，痛斥國民黨不但「唱衰」彰化，而且還混淆視聽，以台中捷運綠線延伸案來說，又不是一、二年就能蓋好，不先編列八百萬元規劃費，往後要怎麼執行？而且該案已列入前瞻計畫，以後每年都會編列相關經費。

由於雙方你來我往、相互批評，但最重要的「主角」魏明谷與王惠美都未現身。彰化政壇人士認為，目前的縣長選戰還是停留在「代理人戰爭」階段，還未進入參選人直接「面對面」廝殺程度。