〈中部〉埔里大馬璘遺址公園 被批像恐怖片場景

2018-10-10

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛蘭里大馬璘遺址文化園區最近完工，但民眾不滿園區內環境雜亂，宛如恐怖片場景，露天解說坑以藍白帆布覆蓋，也無法發揮功能，縣府文化局表示，目前園區植栽與環境由包商養護，將加強要求，至於露天解說坑遇雨易積水的設計瑕疵，也將利用工程結餘款預計於年底前完成改善。

大馬璘遺址文化園區先前原是荒廢閒置的愛蘭營區，地方體育界原計劃爭取興建標準射箭場，培育在地射箭選手，但因位處大馬璘遺址範圍內，工程整地時即有文物出土而停工，最終射箭場計畫喊卡，歷經暨大等學術單位考古調查後，改為大馬璘遺址文化園區。

園區草比人高 枯草枯枝未清理

去年縣府文化局以一千二百多萬元發包施工，最近工程完工，但有民眾投訴，園區內雜草叢生，草比人還高，雖然有砍過草，但許多枯黃的草堆、枯枝也都留在現場，沒有清除，十分荒涼，甚至有點陰森，不必布置直接可當成恐怖片的拍攝現場。

解說坑覆蓋帆布 像農用蓄水池

民眾更不滿指出，園區內有仿大馬璘遺址文化層的解說坑，但露天的設計只要下大雨就會積水，目前以藍白帆布覆蓋，不知能看什麼，四方水泥牆面讓解說坑看起來像座農用蓄水池，讓人失望。

鎮代潘英輝、愛蘭里長陳文富均表示，大馬璘遺址文化園區的現有環境確實需要大幅改善，否則開放參觀或舉辦活動，只會貽笑大方。

南投縣府：瑕疵預計年底前改善

縣府文化局指出，目前園區的植栽部分仍會要求包商負責處理，已經砍除的雜草也必須清理，至於露天解說坑的瑕疵，也簽請上級同意利用工程結餘款約九十萬元進行改善，包括施設屋頂、加蓋、解說牌及觀賞梯等，最近完成設計後即可發包，預計今年底前完成改善。