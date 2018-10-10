〈中部〉台大雲林分院智慧遠距照護 傷口好得快

2018-10-10

〔記者詹士弘、黃淑莉／綜合報導〕智慧醫療加惠病患，台大雲林分院執行「智慧遠距傷口照護計畫」，免去病患搬運折騰，傷口復原期大幅縮短；北港媽祖醫院結合智慧科技與居家健康照護，將長輩的血壓、血糖數值透過APP傳送數據遠距平台，掌握長輩身體狀況，及時治療。

免去搬運折騰 醫護走入長照機構

「三分鐘的傷口處理，過去得花三小時的折騰搬運。」台大雲林醫院整形外科與「傷口照護中心」主任張惠琇表示，醫院在衛福部支持下走入長照機構，結合「遠距醫療」及「智慧分析」的科技工具，提供傷口「清淨保養」治療服務。

張惠琇指出，目前醫院有兩名傷口照護師，每週訪視合作機構一次，進行病患傷口「清淨保養」工作，並利用「智慧傷口分析」儀器，上傳資訊到長期照護中心進行傷口評估，如有需要，也可透過遠距通訊，傳輸傷口影像給整形外科醫師，給予醫療指導。

北港媽祖醫院 遠距監看血壓血糖

北港媽祖醫院院長吳錫金表示，醫院遠距健康照護團隊提供血壓與血糖等數值上傳及紀錄、血壓與血糖數值異常的語音提醒、用藥提醒功能、緊急按鈕功能、線上衛教資訊及醫院、基層醫療院所及遠處家屬監看功能等。

吳錫金表示，八十多歲李阿伯獨居，醫院個管師從他每天測量的心跳、血壓數值，發現李阿伯脈博、心跳不穩定，打電話通知他就醫檢查，結果發現心臟有問題，放置心臟節律器，阿伯術後身體狀況很好。

北港鎮長張勝智表示，科技進步加上少子化，結合科技產品，運用在偏鄉照護守護長輩健康，讓長輩在熟悉的社區與居家環中護得健康照護。