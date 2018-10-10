〈中部〉1年迎4娃 消防員侯建源「接生好手」

2018-10-10

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣生育率節節下降，有的村落一整年聽不到嬰兒啼哭聲，新港消防分隊員侯建源去年救護任務中，接生四位新生兒，包括兩位新港囝仔，獲頒全國消防績優「接生好手」，傳為佳話。

可遇不可求 每次都高興好幾天

侯建源說，二十二年來執行消防救護工作無數，大多是救護傷患，接生案件本就是救護事項之一，可遇不可求，迄今經驗有五件，去年就占了四件，個人都覺得神奇；縣府民政處統計，新港鄉去年新生兒一百五十九人，侯建源就接生兩人，比例算是超高。

去年第一起孕產婦救護案主是一名十八歲少婦，她家住台中，跟著進香團到新港奉天宮拜拜，夜宿香客大樓，凌晨兩點多求援，由於她身材瘦小，根本看不出懷胎十個月模樣，一問得知這已是第三胎，且四個多鐘頭前，羊水已流出，竟淡定地痛到不行才求援，所幸到院前順產，母子均安。

第三胎生得快 來不及上救護車

侯建源回憶，第四起跨區到民雄鄉救護的案主也是生第三胎，孕婦揹著包包要上救護車時，想到「媽媽手冊」未帶，返身上樓拿取，豈料胎兒迫不及待要問世，他趕緊進屋接生，做必要處置後送醫。

侯建源強調，救護車接生狀況都相當緊急，過程環環相扣，沒有失誤的空間，一開始先查看胎位正不正，胎兒肩膀是最寬的部分，要運用技巧拉出來，接著查看有無臍帶纏繞脖子情事並加以排除，接下來再清理新生兒口、鼻的沾附排泄物，如果氣息虛弱，就得做人口呼吸等緊急處理，最後將媽媽、新生兒平安送至醫院由醫護人員接手，每次完成接生救護任務，心情特別愉悅，高興好幾天。