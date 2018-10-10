〈中部〉坪林親子館開幕 托嬰中心即起登記

2018-10-10

〔記者陳建志／太平報導〕台中市第一家結合托嬰和親子館的坪林親子館暨托嬰中心昨天正式開幕，館內規劃有五大主題探索區，供家長和幼兒遊玩，並可收托卅名嬰幼兒，目前已經開放登記，將於十月十七日進行抽籤，市長林佳龍昨天特別入館參觀，還和小朋友開心體驗做披薩，強調市府會持續推廣，朝一區一親子館的目標邁進。

太平坪林親子館暨托嬰中心昨天正式開幕，市長林佳龍、社會局長呂建德、太平區長陳小菲、立委何欣純和市議員李麗華、張玉嬿等人都出席；館方特別舉辦吉祥物命名活動，最後由「枇皮」和「杷爬」最高票勝出，林佳龍頒獎給獲獎民眾。

市府社會局長呂建德表示，親子館規劃有「三到六歲幼兒探索區」、「零到六歲奇幻妙妙屋」、「零到六歲閱讀動動腦」、「藝能手作坊」及「多功能教室」等五大探索區，採分齡、分區、分主題規劃設計，讓入館小朋友都能開心體驗。

林佳龍表示，很多家長有不同的托育或照顧需求，坪林親子館和托嬰中心服務範圍涵蓋零到六歲幼童，讓家長不但能托送嬰幼兒，年紀稍大的小朋友也可以在這裡快樂體驗設施。

市府社會局表示，托嬰中心預計收托卅名零到二歲嬰幼兒，收托時間為週一至週五上午八點至下午六點，每月收費七千元，有需要民眾即日起至十月十五日下午四時止，可至托嬰中心辦理登記，十月十七日上午九點進行抽籤。