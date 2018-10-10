〈中部〉水湳中央公園 生態圈成形

2018-10-10

〔記者張菁雅／台中報導〕水湳智慧城的中央公園是位於都會區的森林生態公園，台中市政府建設局營造生態多樣性的棲地，樹林、水池多處可見鳥類、昆蟲蹤跡，甚至看得到螢火蟲。建設局九日表示，公園生態圈已逐漸成形，未來民眾可透過當地休憩、運動及親子等步道，感受園區內舒適的氣候環境以及多元豐富的動植物。

建設局長黃玉霖表示，市府於水湳智慧城的中央公園內廣植上萬株、一○六種原生喬木，包含五種台灣代表性闊葉木，工程團隊除努力營造良好的生態棲息環境，並以溫度、濕度及空氣等三大指標，規劃休憩、運動及親子三條步道進行串聯，讓民眾可以感受園內不同的氣候氛圍和地表紋理。

樹種多樣 鳥類、昆蟲來報到

其中，休憩步道周邊種植槭樹、櫸樹、樟樹、山欖等喬木，利用恰當的樹冠形貌，可以提供良好的遮蔭和休憩場所，形成溫度平衡的場域，期盼吸引蜻蜓、青蛙、斑鳩等昆蟲、動物生長；運動步道則安排榕樹類喬木，藉由榕樹根吸收土地濕氣的能力，有效減低周圍空氣濕度，協助周遭達到濕度平衡，該區域已可看見松鼠在樹梢出沒以及黑冠麻鷺所築的鳥巢。

親子步道串聯黃連木、青剛櫟及銀葉樹等空氣淨化樹種，以及喬木根莖可吸附土壤污染物質，同時也有利於螢火蟲、白鷺鷥等生長與停留。

螢火蟲現蹤 成都市光點美景

今年初夏入夜後，建設局人員在公園滯洪池附近濕地發現螢火蟲蹤跡，最近更出現多種鳥類，包括喜鵲、八哥、貓頭鷹、夜鷺等，還有人看過鴛鴦，讓市府團隊相當振奮與欣慰。市府正評估在中央公園北側停車場內打造螢火蟲等昆蟲的生活棲息環境，希望成為都市中的自然光點美景。

建設局表示，中央公園已有越來越多的生物物種，期盼未來讓民眾到公園可以觀察到不同的動植物，也呼籲各界愛護環境，千萬不要有任何傷害動植物的行為。