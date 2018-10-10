〈中部〉擴大大里都市計畫 起死回生

2018-10-10

〔記者陳建志／台中報導〕總面積近四百公頃的台中市「擴大大里都市計畫」，因市價徵收經費龐大等因素延宕，二○一四年九月遭行政院宣告撤銷，經市長林佳龍親自北上協調，行政院今年八月終於同意將該案納入重大建設案，讓此開發案起死回生，林佳龍昨天前往大里向鄉親說明，表示未來將以區段徵收方式開發，預計年底辦理公告徵求意見及舉辦地方座談會，明年二月辦理都市計畫草案公告公開展覽及舉辦說明會。

市府無力負擔徵收補償費 2014年遭政院撤銷

市府都發局表示，「擴大大里都市計畫」二○一○年八月經內政部都委會審議通過後，因土地徵收條例修正，徵收補償費改以市價徵收，造成市府財政負擔過重，加上歷經縣市合併及周邊都市計畫合併等因素，未能在三年期限內完成區段徵收發價作業，二○一四年九月遭行政院宣告撤銷。

獲政院納重大建設 將以區段徵收方式開發

市長林佳龍表示，該案上任前就被撤銷，為促進大里發展，並解決當年辦理大里溪整治時，尚有十七．七公頃私人土地未配給地主，經立委何欣純不斷向中央爭取，自己也親自北上由政務委員張景森邀集經濟部、內政部協調，行政院終於在今年八月同意將「擴大大里都市計畫」納入重大建設，讓該案起死回生。

林佳龍昨天前往大里向民眾說明該案進度，包括立委何欣純、市議員李天生、張芬郁，都發局長王俊傑、交通局副局長馮輝昇、大里區長周崇琦和多位里長與鄉親都出席；何欣純和李天生都說已接獲多位地主陳情，都希望該案趕緊推動。

預計年底舉辦地方座談 明年二月公開展覽

林佳龍表示，大里區是台中市都心，也是「蛋黃中的蛋黃」，需要有良好的都市計畫才能開發，未來這塊區域的都市計畫完成後，將可連結鄰近的夏田產業園區，提供住商用地，預計年底辦理公告徵求意見及舉辦地方座談會，明年二月辦理都市計畫草案公告公開展覽及舉辦說明會；範圍內已取得建照的合法建物，也會考量所有權人權益及現況發展，評估是否剔除於整體開發範圍外。

市府都發局長王俊傑則表示，該都市計畫範圍，北至台中市都市計畫區，南至大里溪南界及中興大排北界，東至大里溪東界，西至中投公路，中間環繞現行大里都市計畫區，範圍內包括大里溪及台七十四線，面積近四百公頃，未來將以區段徵收方式辦理開發。