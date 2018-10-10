〈中部〉地方自治台中縣分家 彰化分得中市土地

2018-10-10

記者林良哲／特稿

彰化縣府為何有土地在台中市？總共又有多少土地呢？這個問題被縣議員提出後，引起縣民的興趣，而問題的最起點，要從日治時期的行政區域劃分談起。

一八九五年日本佔領台灣後，初期的行政區域多有變化，直到一九二○年代才確定「五州三廳」的行政區域，也就是台北州、新竹州、台中州、台南州及高雄州，及花蓮港廳、台東廳與澎湖廳。台中州方面，下有二市（台中市、彰化市）、十一郡，其轄區約現今台中市、彰化縣與南投縣。

一九四五年日本投降，國民政府接收台灣，將台中州改為台中縣，初期的縣長以及各市、鄉鎮首長皆為官派，直到一九五○年實施地方自治，台中縣分為台中市、彰化縣與南投縣，而在「分家」時，也將公有土地一併分配。彰化縣財政處副處長楊素祝表示，據說當時的土地不值錢，房屋則較有價值，因此台中市把不少房屋拿走了，彰化縣只好拿了位於梧棲、清水等偏遠地區的土地，甚至在南投也有近二公頃的土地。

這些土地只有少數位於台中市區，大多在偏遠地區，彰化縣府難以管理，有時還會被人佔用，甚至雜草叢生，成為當地的髒亂點，讓縣府一直很頭痛。其中有一塊土地位於舊台中州廳後方（西區民生路）巷弄，被發現其上建物竟是清代的「台灣府儒考棚」，被台中市政府公告為「市定古蹟」，彰化縣府已依相關法令，「撥用」給台中市府管理。

直到一九九五年，總共還有六十四公頃土地在台中市及南投縣，因此縣府開始變賣，經過二十多年，目前剩下四十四公頃。