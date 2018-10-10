〈中部〉賣縣地挨批 魏明谷：買回來的更多

2018-10-10

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣府近年來變賣不少位於台中市的縣有土地，以籌措財源。縣議員葉麗娟昨天痛斥縣長魏明谷只會賣「祖產」，是不是變成「了尾仔囝」？但魏明谷表示，縣府是賣土地後，把錢拿回來投資彰化，四年來已在彰化買了五○．四公頃土地，買回來的絕對比賣出去的還要多。

賣出位於台中土地8.9公頃 收入近55億

彰化縣府在台中市擁有不少縣有土地，近四年來已陸續賣出八．九公頃土地，不少土地還是位於商業區，引起縣議員的質疑。以今年九月三日來說，一筆位於台中市梧棲區的六百坪商業用地，就以一億五二一四萬元賣出，每坪售價約廿五萬元。

昨天縣議會開會時，縣議員賴清美質詢指出，縣府一直變賣土地，到底賣出了多少？而縣長魏明谷上任之後，又賣了多少？總要給個交代。她並說，希望縣府不要一直賣「祖產」。

議員指魏賤賣祖產是了尾仔囝 魏否認

縣議員葉麗娟更直指縣長魏明谷為「了尾仔囝」，她表示，土地沒賣又不會「壞掉」，賣掉了就沒有了，而且還是賣在「低點」，根本就是賤賣「祖產」，縣府不會增加財富，只會賣縣有土地來支持財政。

魏：賣地錢都拿來投資 四年買地50公頃

針對議員的質詢，魏明谷否認自己是「了尾仔囝」。他表示，縣府位於台中市的土地又用不到，沒有賣掉的話，萬一被台中市政府徵收，價格反而更低，不如趁時機還不錯時，趕快處理掉。

他更指出，上一任縣長（指國民黨的卓伯源）在四年內賣掉了十一．四公頃土地，總收入四十四億七千多萬元，他在四年內只賣掉八．九公頃，收入就有五十四億九千多萬元，顯見自己賣得比前任縣長少，卻又「賺」得更多，怎麼會是「了尾仔囝」？

他說，這些賣土地的錢，都拿回來投資彰化，四年來已經在彰化買了五○．四公頃土地，做為道路拓寬以及公共建設使用，因此他敢保證，在其縣長任內，買回來的絕對比賣掉的還要多。