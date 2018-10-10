〈中部〉嘉縣貴舍大排溢堤釀水患 擬全段加高

2018-10-10

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕「八二三水災」造成嘉義縣多個鄉鎮市嚴重淹水，有民代質疑鴨母寮與荷苞嶼大排交接的水門老舊阻礙排水，且貴舍大排堤防僅部分加高，大水無法宣洩而溢堤，造成東石鄉、布袋鎮水淹多日，要求縣府改善；縣府水利處長林谷樺昨天回應，水門治理工程已發包，貴舍大排向中央政府提報爭取經費全段加高改善。

布袋鎮民代表李志榮說，鴨母寮大排承接貴舍大排的水量，原應匯入荷苞嶼大排，但交接處水門排水不良，無法洩出，導致上游的貴舍大排水位增高；貴舍大排旁民眾提供災後照片、影片，顯示造成東石鄉東、西崙村與掌潭村，及布袋鎮過溝一帶淹水多日的水體就是從貴舍大排溢堤而來；他一年前曾向縣府反映貴舍大排需加高，一年後就溢堤淹水，鴨母寮大排水門附近居民陳情說，水災時有雜物堆積在水門，導致排水不良。

貴舍里長張文香說，貴舍大排下游及上游靠近朴子市牛挑灣一帶堤防都有加高，但靠近中游處卻沒加高，「有大缺口，當然淹進來」，這次災情較八八風災嚴重，政府要儘速完成整治。

林谷樺表示，鴨母寮與荷苞嶼大排交接處水門，原是阻擋漲潮時荷苞嶼大排的水倒灌鴨母寮大排，因地層下陷且年代已久而排水不良；「荷苞嶼排水系統–鴨母寮排水出口閘門治理工程」已發包，總經費一億三千多萬元，正由廠商協調工程用地，預計二○二○年六月底完工。

林谷樺說，縣府已提報前瞻基礎建設計畫第四期，爭取整治白水湖、內田排水、中洲排水、貴舍排水、溪墘排水等急迫需要改善處，總經費二十四億元，貴舍大排堤防未加高而溢堤的問題，已提報全段加高及部分拓寬改善。