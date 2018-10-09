〈南部〉台江山海圳綠道行道樹亂修剪 菩提樹剩兩隻手

2018-10-09

〔記者蔡文居／台南報導〕在賴清德市長任內被列為市政旗艦計畫的台江山海圳綠道，一百五十餘棵行道樹菩提樹，昨天傳出被水利局雇工亂修一通，有的被斷頭，有的砍到只剩「兩隻手」，當地志工質疑類似亂修樹的事件一再發生，令人痛心。

153棵樹遭毀容 水利局：恐罰1萬2

水利局表示，經了解是里長要求，包商未拒絕，將會依契約清點後的狀況依比例不予計價外，並加重開罰，未完成部分則暫時停工。經調查共修剪了一百五十三棵，罰款部分將比照上次和順工業區旁不當修剪黃槿樹罰款四千元，再加重兩倍，因此將開罰到一萬二千元。同時也將加強督導，待確認依修樹規定後再予以執行。希望從制度上處理，亂修就拿不到錢。

台江志工痛心 公部門未善盡守護之責

台江山海圳綠道位於安和路與北安路之間的綠道，長達兩公里，主要樹種菩堤樹，另有少數鳳凰木，樹齡約三十年，昨天卻傳出遭不當修剪。發現的台江河川志工說，「綠道竟然是毀於公部門的施工，令人痛心！」台江文化促進會昨天呼籲南市府應善盡守護山海圳綠道責任。

根據台南市樹木修剪施工要領規定，其中，修剪枝幹原則應儘量維持樹木之原樹型，並每季修剪葉量不超過總葉量廿五％，若為主枝修剪則應挑選達主枝直徑三分之一 以上之側枝取代主枝，且不可使用樹冠截頂修剪，以免造成樹木中空腐朽及公共安全疑慮。

工務局：明年起修樹包商須有證照

工務局表示，該局有制定一個制式的合約並附有罰則，昨天剛簽准將函發給各機關，目前還是回歸到各單位原本的契約規定。新的合約規定，違反修樹規定，依程度最高以計算基準四倍計算違約金或全株市價賠償，同時自明年起，廠商施工現場人員須至少一人具備南市樹木修剪證照，機關或監造人員並得現場查驗，違反者按次處以懲罰性違約金二千元，並要求立即停止施作至改善為止。