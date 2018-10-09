〈南部〉綠地變藍天？ 雄中人道破五迷思

2018-10-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰激烈，一些新聞或網友指韓國瑜民調又上升，高雄可能綠地變藍天；一位目前就讀台大的雄中畢業生，歸納共有五種「靠北高雄」、「靠北陳其邁」的迷思，他逐一道破，強調「高雄真的變進步了，北部觀點套用在南部完全不適用，請不要隨便幫高雄人發言」。

在地長大的他 不滿被說高雄沒進步

該台大學生的文章最近被轉載，引起許多人共鳴。他指出，第一點是「民進黨爛，就應該投給國民黨」，他不覺得如此，因為這種理由投韓國瑜的人，他會覺得是智障。

第二點是「很多人說高雄沒有進步」，該生說，但不是高雄人在跟他說高雄沒進步喔？在高雄長大的他，體會到高雄真的進步了不少，不管是觀光品質、交通運輸、社會福利等，都覺得跟他小時候的高雄差了好多。

第三點是「陳其邁是陳菊的子弟兵」，該生強調，陳菊的子弟兵是劉世芳，她才是陳菊欽定的接班人，陳其邁根本跟陳菊的新潮流一點關係也沒有。

第四點是「陳菊做得很爛，又跑去當總統府秘書長」。針對這點，該生表示，這次選的是陳其邁，到時候高雄市政府的局處首長，會有不小的波動，畢竟陳菊和陳其邁分屬兩個不同派系，各自都有自己的政治布局，所以到底陳菊的好壞，關陳其邁屁事喔？

批韓國瑜亂開支票 政見全無理論基礎

第五點是「陳其邁他爸貪污」，該生說，根據他這近一年多聽到的種種，陳其邁的人品操守跟他爸是不太一樣的，他不懂「爸爸犯罪，要兒子連坐嗎？」這應該比較像沒有地方可以打了，才胡亂的帶風向。

該生也批評韓國瑜亂開支票，要在愛河上面蓋摩鐵摩天輪？回家學母語？觀光醫療？「到底是在供三小？」這些話完全沒有任何的理論基礎支撐，譁眾取寵。

該生說，如果陳菊這三任真的做得這麼爛，那她這一屆就不會拿快一百萬票了。「高雄人不是白痴，不是北部人才有腦，請不要隨便幫高雄人發言。」

他強調，高雄空氣污染是產業結構上的問題，想要經濟發展，又不要工業這是不可能的。如果可以，誰想要離鄉背井？「我也很懷念回高雄的日子，真不懂到底都是誰在靠北高雄不好了？真的有多少高雄人這麼覺得？」「我是高雄人，我真的覺得高雄真的變進步了，十一月二十四日回家投票吧。」