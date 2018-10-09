〈南部〉防卑南溪揚塵 台東「水覆蓋」修復9成

2018-10-09

〔記者王秀亭／台東報導〕九月中旬山竹颱風外圍環流帶來連日豪暴雨，使卑南溪風砂防制水覆蓋措施全毀，眼見又一波東北風將在國慶日南下，民眾憂心風飛砂再現，台東縣環保局表示，水覆蓋措施已修復近九成，有助減少東北風揚起卑南溪床砂塵。

每遇東北風，卑南溪床上揚起陣陣砂塵吹進台東市區，民眾常為此所苦，縣環保局在中華大橋周邊的卑南溪床上，以挖土機挖出一畦一畦的砂堤，再引進溪水，增加水覆蓋的面積，減少揚塵，以貼近大自然的方法，順應大自然的力量，仍禁不起豪大雨的沖刷，山竹颱風外圍環流帶來的豪雨，再度毀壞水覆蓋措施。

山竹颱風毀壞 出動10怪手分段搶修

環保局空噪科長張嘉智表示，因應十月東北風季節到來，強陣風造成揚塵，在溪水退去後，隨即與卑南溪主管機關第八河川局調派至少十台怪手進場分段搶修，全力施作土堤，在中華大橋上下游區域水覆蓋面積已恢復近九成，惟豪雨過後，河道改變，部分土堤無法引水進入，會在這兩天克服困難，避免揚塵吹進市區。

而卑南溪越往上游，溪床上的石頭量增，施作水覆蓋措施的難度較下游高，使得進度受到影響，尤其位在卑南溪上游的關山地區，環保局提醒民眾，東北風來時，盡量減少外出，關閉門窗，減少接觸過多風飛砂，造成身體不適。