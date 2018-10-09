〈南部〉屏東市民生路人行道舖了又拆 審計室要究責

2018-10-09

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市公所四年前在屏東大學民生校區拓寬人行步道，將民生路縮減路寬約四．五公尺，造成車禍頻傳、引發民怨，在市代會要求下，市公所最近拆除人行道恢復原狀，人行道舖了又拆，被民眾批評浪費公帑，屏東審計室將查明是否涉及人為疏失。

屏大前汽機車爭道 車禍頻傳

屏東市前市長葉壽山任內向營建署爭取約兩億元經費，分年分段在屏東市民族、中山、中正、民生及永福等主要道路，打造以人為本的景觀步道，部份路段的市容確實因此獲得改善，有些路段卻被批評是阻礙交通，其中以民生路屏東大學前犧牲機車道拓寬人行步道的做法最受詬病，民眾認為此舉造成汽機車爭道，車禍頻傳，要求屏東市公所恢復原狀。

動工恢復原路寬 下月底完成

市公所表示，今年五月經市代會主席林恊松及代理市長程清水等人實際勘查，決定拆除屏東大學前多出來的四．五米寬人行步道，長度約二百公尺，恢復民生路原來的路寬，上週動工，預計十一月底完工。

拆除工程連日來引發民眾關切，有人認為民生路車流量大，根本不應該再縮減路寬，加寬後人行步道使用效率也不高，反而造成車禍頻傳，當時花大錢拓寬人行道的決策過於草率。

屏東審計室指出，民生路屏東大學段人行步道短短四年舖了又拆，造成公帑浪費，將行文要求市公所提出相關報告，說明前後政策的決策過程，若涉及人為疏失，應予究責。