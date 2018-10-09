〈南部〉重建熱蘭遮城園區 魏德聖：2024年開幕

2018-10-09

〔記者蔡文居／台南報導〕導演魏德聖提出重建熱蘭遮城園區計畫，位於台南後壁區烏樹林，佔地一一八公頃，魏導預計園區投入一三五億元，其中八十五億由魏德聖的公司自籌，五十億向銀行聯貸，預計在二○二四年開幕。

文化局長葉澤山表示，「台灣三部曲歷史文化園區BOT案」是依據促參法辦理，全案由廠商自提，目前已初步完成評估，將準備做第二次公告，其他有意願的業者也可參與投標。

黃偉哲與魏會談 支持計畫

立委黃偉哲昨天在中西區正興街「特有種商行」與魏德聖會談，並了解魏導的重建熱蘭遮城園區計畫。

魏德聖表示，這不只是台南人的計畫，而是全台灣的國際級計畫，政府應該要好好利用，讓這個計畫吸引世界旅客走進台灣。園區預計花費一三五億元，其中八十五億由魏德聖公司自籌，五十億向銀行聯貸，預計在二○二四年開幕，預估為當地創造一千五百個就業機會。他希望政府能給予更多支持，例如協助取得計畫用地。

園區除了仿照安平古堡的軍事稜堡造型重建，也會有西拉雅、荷蘭風城鎮、漢人聚落與海盜村等四大主題，不同主題園區可體驗不同的台灣在地美食與活動。園區也仿照台江內海的概念，挖掘五十公頃的人工湖泊，未來遊客可透過海陸等路線，了解大航海時代的台灣。