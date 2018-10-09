〈南部〉17日 試營運 南美館一館 首展顏水龍鉅作

2018-10-09

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市美術館一館將於十七日開門試營運，首波展覽正在佈展中，其中有多件顏水龍的作品，為三年前日本小林家族捐贈給台南市的，包括巨幅馬賽克「熱帶植物」。而仍在施工中的二館，也預計在二十日拆除外圍的鷹架，建築外觀將首度呈現在市民眼前。

南美館一館前身為原台南警察署、二館為原公十一停車場，原本就是車流量大、假日及尖峰時段停車格一位難求的交通熱區，未來南美館開館後的停車問題，也備受關注。代理市長李孟諺昨天前往視察後表示，南美館一館因停車空間有限，未來僅供館方內部及洽公使用，二館則有約五百個停車位；另外，府城觀光巡迴巴士也將在十一月一日上路，將以北區及中西區的景點為主，串連火車站、海安路地下停車場及台南轉運站，鼓勵民眾搭乘大眾運輸系統進入市區觀光。

日本小林家族回捐多件珍貴典藏

南美館一館試營運首展，將推出典藏捐贈展、作品修復展及建築修復展。其中，顏水龍長三米、寬二米四的馬賽克作品「熱帶植物」，將安置在一樓大廳，是顏水龍於一九七二年創作的，除了台北一件之外，台南典藏的這一件，原為顏水龍送給日本友人小林平一的禮物，三年前小林家族透過友人轉達願意捐贈給台南市，並以二十呎的貨櫃送來包括素描、蝴蝶畫等多件顏水龍作品，讓南市如獲至寶，均將在南美館一館展出。

文化局長葉澤山表示，一館另外也將展出郭柏川、陳澄波等知名台灣藝術家的畫作。

二館20日拆除鷹架 建築外觀首度亮相

配合南美館一館將於二十日舉行試營運開幕茶會，李孟諺也要求二館的施工鷹架趕在二十日拆除，讓民眾可以一窺二館的建築樣貌。而一、二館預計十二月十五日同步開幕，明年三月之前均免費入館。