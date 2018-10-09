〈南部〉C-Bike運量攀高 地方搶設107站

2018-10-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市公共腳踏車C-Bike運量持續創新高，今年一至九月超過三百四十萬人次，環保局預計三年內增設一百站，近來卻是炙手可熱，地方爭取加碼已達一○七站，環保局強調設站以安全為重，將持續與地方辦理會勘。

超過預計3年內增100站

高雄市公共腳踏車受歡迎，目前已經建置三百個租賃站，今年一至九月達三百四十一．五萬人次，平均月使用三十八萬人次，且持續創下歷史新高，環保局分析使用量前二十名租賃站，均鄰近捷運站出入口。

環保局預計三年內增設一百個租賃站，近來卻是炙手可熱，地方建議設置已達一○七站，以楠梓、大湖、路竹等火車站最搶手，另鳳山區人口數是全市最多且持續成長，北門、南成等里也提出需求，目前已完成十九站會勘。

考量安全 環保局會勘中

環保局表示，高雄鐵路地下化將於十四日通車，已敲定鐵路地下化、輕軌沿線共十二站，強調設站以安全為考量，避免設置工業區及大型車車流量較大區域，提供民眾安全的騎乘環境，將陸續與地方辦理會勘中。

環保局推出全國首創公共腳踏車傷害保險已有申請理賠六件，首宗理賠案例是民眾騎車被轎車追撞受傷，總計住院五天理賠五千元，其餘五件仍核保中，提醒民眾騎車注意安全。

環保局說，C-Bike今年陸續推動多卡通上線，新增遠鑫HappyCash卡上線使用，今年底前再新增悠遊卡、愛金卡上線使用，並將推出新版APP，方便民眾線上聯絡客服，提供更優質服務。