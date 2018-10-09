〈南部〉冬季大眾運輸 今年改推優惠

2018-10-09

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年冬季大眾運輸免費措施成效顯著，高雄市政府今年有意續辦，但初步定調並非免費、改採「優惠」，運具則可能增加，除捷運、輕軌、公車與公路客運，公共腳踏車與渡輪也可望納入，細節仍在討論。

考慮納入公共單車與渡輪

鑑於每年冬季因為季風、地理條件等因素，高雄空氣品質欠妥，高市府去年推出全國首次「冬季大眾運輸免費措施」，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，一來減少民眾接觸劣質空氣，同時減少汽機車衍生汙染源。

相關措施從去年十二月至今年二月，持電子票證搭乘輕軌、公車與公路客運，不限時段都免費，捷運部分限定上下班尖峰時段免費。

市府三個月後驗收成果，統計大眾運輸總運量從一五七八萬人次（前年十一月至去年二月）成長至一九六七萬人次，增加廿五％。其中市區公車總運量約一三○三萬、公路客運約一三七萬、輕軌約一○四萬、捷運尖峰時段運量四二四萬；公車及客運成長廿％、捷運尖峰運量成長約卅一％、輕軌每月平均卅四萬人次，更是前年十一月通車首月的一‧七八倍。

市府從增加運量推估，約減少一○二萬輛次的私人汽車、一七五萬輛次的機車，三個月內紅色警示天數從前一年同期的廿八天降至十六天、減少四十二％，為歷年同期最低。

鑑於相關措施成效顯著，高市府正積極評估第二次鼓勵措施，但初步定調並非免費、而是改採優惠，運具種類則可望增加，考慮納入公共腳踏車與渡輪。

預計11月中旬到下旬公布

市府指出，目前相關細節仍在討論、尚未定案，預計在十一月中旬到下旬公布，實施期程大致仍以今年十二月到明年二月為方向。