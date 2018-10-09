〈南部〉挹注3千萬 台東設專屬水肥站

2018-10-09

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣沒有水肥站，環保局不時接獲檢舉水肥車隨意傾倒水肥入排水溝或農田裡，造成污染，為此環保局爭取近三千萬元經費，將在興建中的台東市水資源回收中心南側建置水肥站，解決水肥無處去的困境。

東市水資中心南側建置

環保局副局長陳炳伸表示，水肥車業者從家戶廁所抽出的水肥，因肥分多、有微生物菌，往年有部分送進垃圾掩埋場與垃圾混合後覆土，有加速腐化之效。

陳炳伸說，近年各鄉鎮市掩埋場幾近飽和，加上住家多以化糞池取代出糞式廁所，抽取水肥量減少，各鄉鎮市掩埋場多不再接受水肥傾倒，民間業者需自行處理，縣環保局不時接獲民眾檢舉，排水溝、農田遭傾倒水肥，環保局雖開罰，仍無徹底解決問題。

規劃設計中 最快2年完成

縣環保局爭取花東地區永續發展基金，配合台東市水資源回收中心的興建，將在該中心南側建置專屬水肥站，設置除臭管線，將臭味處理後，餘水便可進入水資源回收中心，隨著家庭廢水一同處理、放流，估計可容納全縣水肥量約五千八百噸，目前正規劃設計中，預計可在二○二○年完成。

另外，南迴公路擴寬工程影響達仁鄉森永部落水質，自來水公司協調公路總局共同編列兩千多萬元，進行森永地區供水改善計畫，日前完工，可改善達仁鄉森永、安朔、南田及大武鄉南興地區約兩百戶的用水品質。