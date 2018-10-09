〈南部〉補助生育 竹田擬每胎發萬元

2018-10-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣竹田鄉去年十月至今年九月底，新生兒數僅有六十三人，死亡人口卻有兩百零四人，人口持續負成長，尋求連任的鄉長傅民雄選前端出生育補助每胎一萬元，遭競選對手民進黨籍的吳振中批評不切實際、不負責任。

竹田鄉前年出生七十七人、死亡一九五人，人口自然增加率（出生率減死亡率）為負六．七七；去年出生八十三人，死亡兩百廿二人，人口自然增加率為負八‧零六。

屏東縣卅三個鄉鎮市中，已有廿四個鄉鎮市發放生育津貼或補助，竹田鄉可望成為第廿五個實施的鄉鎮市。

傅民雄指出，竹田鄉人口老化嚴重，且出生率極低，必須加強兒童福利及樂齡友善的生活環境，過去財政無法負擔福利補助，近年來公所致力爭取、開拓財源，公共造產納骨塔也預計明年完工，粗估一．七萬個櫃位，首年就能進帳超過一億元。

傅民雄說，初步規劃每胎一萬元生育補助，經代表會同意後就能儘快實施，未來也計劃提高敬老津貼，當然人口負成長壓力還必須從觀光、產業等著手。

對手吳振中則表示，竹田鄉鄉庫有限，即使有公共造產收入盈餘，發放生育津貼仍是不切實際且不負責任的做法，「不會因為領一次錢就返鄉生孩子」，他認為應思考竹田鄉的產業結構，提高經濟收入，讓年輕人有能力養活家庭，生育率自然就會提升。